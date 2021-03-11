Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali 3 Ekim'de yapılacak
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Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali 3 Ekim'de yapılacak

11.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:48
Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali 3 Ekim'de yapılacak

Yuntdağı'nda Yunusemre Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yağlı Güreş Festivali'nin tarihi belli oldu.

Yuntdağı'nda Yunusemre Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yağlı Güreş Festivali'nin tarihi belli oldu. Antalya'da Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen toplantıda güreşlerin yapılacağı tarihler duyuruldu. Yunusemre Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nin ise 3 Ekim 2021 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Antalya'da Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği tarafından toplantı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz sene pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen güreş organizasyonlarının bu sene yapılıp yapılmayacağı gündeme getirilen toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Encümen Üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Yağlı Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş katıldı. Yağlı güreşlerin akıbeti amacıyla gerçekleştirilen toplantıda pandemiyle mücadele ile vatandaşın ve sporcuların sağlığının korunması, öncelikli gündem maddesi oldu. Ayrıca pandemi şartlarına uygun olarak bu sezon güreşlerin yapılması karara bağlandı. Buna göre yağlı güreşler Mayıs ayının ikinci haftası Kumluca'da başlayacak. Ayrıca Kırkpınar'ın Temmuz ayında yapılması kararlaştırılan toplantıda Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nin yapılacağı tarih, 3 Ekim olarak duyuruldu. Konu hakkında açıklamada bulunan Yunsuemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Geçtiğimiz sene ağır pandemi şartlarından dolayı gerçekleştiremediğimiz güreş festivalimizi bu sene yapacağımızı tüm güreş severlere müjdelemek istiyorum. Gereken bütün pandemi şartlarını muhafaza ederek, ilave tribünlerimizle birlikte güreşseverlerimizle buluşmayı planlıyoruz. Başta Güreş Komite Başkanımız Necip Denktaş olmak üzere bütün ekiplerimiz güreşin en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarına başladılar. Gönlümüzden geçen pandemisiz bir ortamda bu festivali gerçekleştirmektir. Bu seneki festivalimizde Kırkpınar başpehlivanlarını Ortaköy Er Meydanı'nda güreşserverlerle buluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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