Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak

05.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:53

Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrupa Birliği liderler zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımların görüşüleceğini söyledi. Schinas, "Bu uygulamalar yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli olacak" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım kararı alacağını ve bunların yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli de olacağını söyledi.

Yunanistan merkezli özel Skai TV kanalına konuşan Schinas, "Türkiye her şeyi yanlış yaptı. Yalnız Avrupa'yı değil; herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN AB VE ABD İLİŞKİLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

Schinas, 10-11 Aralık'ta toplanacak AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya yatırılacağını belirterek, "Bu uygulamalar yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli olacak ve Türkiye'nin AB ve ABD ilişkileri yeniden değerlendirilecektir" dedi.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in aktardığına göre Schinaz, "Son derece kritik bir aşamada bulunuyoruz. İlk devre AB'nin Aralık zirvesinde oynanacak. Ancak derin bir zamanlaması olacağından bunu daha geniş açıdan görmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Yunan asıllı olan Komisyon Başkan Yardımcısı ve eski sözcü Schinas, "Yunanistan'ın Türkiye konusunu Türk ve Yunan ilişkileri düzeyinden Türkiye-AB ilişkileri düzeyine çekmiş olmasının büyük bir diplomatik kazanım olduğunu" belirtti.

Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak
Margaritis Schinas

"İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE VE DENİZ HUKUKUNA AYKIRI"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise AB zirvesinden önce yaptığı açıklamalarında, Türkiye'nin, AB'nin tüm uyarılara rağmen ağustos ayından bu yana 'Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareket ederek Yunan kıta sahanlığı üzerinde araştırmalar yapma ısrarının iyi komşuluk ilkelerine ve uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına aykırı olduğunu' öne sürdü. Miçotakis bu nedenle "AB'nin geçtiğimiz ekim ayı zirvesinde yaptığı uyarı ve çağrılarına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırımların uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu" ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisini bir ileri bir geri çekmesi ile diyalog kurulamaz. Yapıcı bir diyalog kurulması için Türkiye'nin bu konuda süreklilik ve tutarlılık göstermesi şarttır" dedi. Dışişleri sözcüsü Aleksandros Papaioannou ise "Bu süre içinde yeni bir provokasyon olmazsa iki ülke arasındaki kıta sahanlıklarının belirlenmesini öngören Türk ve Yunan istikşafi görüşmelerinin Ocak ayı sonlarında başlayabileceğinden" söz etti.

Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Yaşar Güler Donald Trump Muhsin Fahrizade
Magazin Alişan Ivana Sert Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Yılmaz Vural Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 20:53:21. #1.14#
title