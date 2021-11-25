Yunan gazetesi, Atina'nın planını ifşa etti! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
Yunanistan'da yayın yapan To Vima gazetesi, Atina yönetiminin Türkiye'nin parasını ödediği F-35'ler hakkındaki planını yazdı. Gazete, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının ardından ABD'den F-35'lerin istendiğini ancak bu talebin kabul görmediğini belirtti.
Türkiye'nin F- 35 programından çıkarılmasının ardından Yunanistan da kendi planlarını devreye sokmak için gizliden çalışmaya başladı. Türkiye'ye karşı hava savunma sistemini güçlendirmek isteyen Atina yönetiminin, parası alınan ancak Türkiye'ye gönderilmeyen F-35'leri Abd'den istediği ortaya çıktı. ABD yönetimi ise Yunanistan'ın bu talebini kabul etmedi.
Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan 6 adet F-35'in transferi iptal edilirken, ABD Savunma Bakanlığı'nın geçen yıla ilişkin bütçesi çerçevesinde uçakların ABD Hava Kuvvetleri envanterine katılmasına karar verildi.
Yunanistan ise söz konusu uçakları alabilmek için ABD'ye başvuruda bulundu. Senato'ya sunulan bir tasarıda da Türkiye'ye verilmek üzere üretilen F-35'lerin Atina yönetimine transfer edilmesi önerisinde bulunulmuştu.
Son olarak Yunan basınında çıkan haberler de, Washington'dan F-35 tedarik etmek isteyen Atina'nın bu girişimi başarısız oldu. ABD, uçakların Yunanistan'a verilmesi talebini geri çevirdi.
To Vima gazetesinde yer alan haber de, "Türkiye'nin programdan çekildiği bir dönemde Yunanistan'ın beşinci nesil F-35 uçağını tedarik edip etmeyeceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Türkiye, F-35 programından çıkarıldı. Bu ülke için üretilen uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alacak." denildi.
Diğer yandan Yunanistan, ABD'den toplam 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak istiyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırarak Türkiye'ye karşı hava sahası üstünlüğü kurmaya çalışan Yunanistan, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın almış, ardından bu sayıyı 24'e çıkarmaya karar vermişti.
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