"Yüksek riskli" Karaman'da Kovid-19'un yayılımı ev ev dolaşılarak yapılan uyarılarla azaltılmaya çalışılıyor
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"Yüksek riskli" Karaman'da Kovid-19'un yayılımı ev ev dolaşılarak yapılan uyarılarla azaltılmaya çalışılıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
'Yüksek riskli' Karaman'da Kovid-19'un yayılımı ev ev dolaşılarak yapılan uyarılarla azaltılmaya çalışılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "yüksek riskli" kategorideki Karaman'da, evler gezilerek vatandaşlara salgın konusunda uyarıda bulunulmaya devam ediliyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "yüksek riskli" kategorideki Karaman'da, evler gezilerek vatandaşlara salgın konusunda uyarıda bulunulmaya devam ediliyor.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık öncülüğünde, geçen hafta başlatılan çalışmalar kapsamında, salgına karşı duyarlılığın artırılması ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen ev ziyaretleri sürdürülüyor.

Yenişehir Mahallesini ziyaret eden Vali Işık, bir araya geldiği vatandaşlara tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu, vatandaşlardan kendilerine destek olmalarını istedi.

Ziyaret ettiği evlerde birebir görüştüğü vatandaşlara, son dönemde ülke genelinde yaşanan vaka sayısındaki artışın Karaman'da da yaşandığına dikkati çeken Vali Işık, aile bireylerinden maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Işık, verilen mücadelenin başarılı olması için tedbirlere ve kurallara uyulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki sizlerin desteği ile bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Yeter ki kurallara ve alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Normal hayatımıza yeniden kavuşabilmemiz için verdiğimiz bu mücadelenin hedefine ulaşabilmesi için sizin vereceğiniz destek koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz çalışmalara yardımcı olacaktır. Koronavirüs ile mücadelemizi etkin ve karalı şekilde sürdürebilmemiz için sizlerden ricam salgının artış gösterdiği bu dönemde ev ziyaretleri, düğün, cenaze, taziye ve doğum günü gibi salgının yayılmasına zemin hazırlayan ortamlardan uzak durmanız. Bu zor ve sıkıntılı günleri hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız."

Vali Işık'ın Yenişehir Mahallesi'ndeki ev ziyaretlerine, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Yazı İşleri Müdürü Metin Görcü ve mahalle muhtarı Yaşar Üzüm eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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