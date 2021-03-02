Yüksek riskli iller hangileridir? Yüksek Risk (Turuncu) grubunda bulunan şehirler hangileri? Koronavirüs yüksek riskli şehirler listesi
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Yüksek riskli iller hangileridir? Yüksek Risk (Turuncu) grubunda bulunan şehirler hangileri? Koronavirüs yüksek riskli şehirler listesi

02.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:15
Yüksek riskli iller hangileridir? Yüksek Risk (Turuncu) grubunda bulunan şehirler hangileri? Koronavirüs yüksek riskli şehirler listesi

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki yüksek riskli iller hangileri? Yüksek riskli şehirler hangileridir? İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Orta riskli iller hangileridir?

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU RENKLİ) HANGİLERİDİR?

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

Çanakkale

İzmir

Muğla

Antalya

Bilecik

Kütahya

Düzce

Bolu

Zonguldak

Kırıkkale

Karaman

Mersin

Niğde

Kayseri

Kilis

Artvin

Ardahan

Yalova

Kocaeli

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR?

Paylaşılan risk grubu haritasına göre İzmir turuncu, İstanbul turuncu ve Ankara sarı renkli grupta yer alıyor.

İSTANBUL : Yüksek riskli (Turuncu)

ANKARA : Orta riskli (Sarı)

İZMİR : Yüksek riskli (Turuncu)

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

  • DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli
  • ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli
  • YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli
  • ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli

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