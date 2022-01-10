SPOR Yukatel Kayserispor, 'Turkovac' yazılı formayla mücadele etti

Yukatel Kayserispor, 'Turkovac' yazılı formayla mücadele etti

VIDEO YOK

İlyas KAPLAN - Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,(DHA)-

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor, üzerinde 'Turkovac' yazılı formayla mücadele etti.

Yukatel Kayserispor, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk yerli koronavirüs aşısı olma özelliği bulunan Turkovac'ı formasında taşıdı. Sarı kırmızılılar, evinde Altay'ı 1-0 yendiği maça sırt ve göğsünde 'Turkovac' yazan forma ile çıktı. Formanın kollarında ise 'Aşını ol' yazısı yer aldı.

MUSTAFA ÇALIŞ: SÜPER LİG TAKIMLARIMIZIN MAÇLARA TURKOVAC PANKARTIYLA ÇIKMASI BİZİ AYRI MUTLU ETTİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kayserisporumuzu, Berna başkanımızı ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten müthiş bir oyun oynadılar. Özellikle Berna başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yerli aşımız Turkovac'ı, milli aşımızı gündeme getirmesi ve bütün Süper Lig takımlarımızın maçlara Turkovac pankartıyla çıkması bizi ayrı mutlu etti. Biz de bugün Aykut hocamız ve Zafer hocamızla geldik. Herkese teşekkür ederiz. Kayserisporumuza başarılar diliyoruz. Kayserispor'u ilk 5 ila 10 takım arasında görmek istiyoruz" dedi.

ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise, Kayserispor'un karşılaşmaya üzerinde Turkovac yazan formayla çıkmasını şöyle değerlendirdi;

"Berna başkana farkındalık ve davetleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Turkovac için bütün Süper Lig takımları farkındalık yarattı. Bugün de Kayserispor kazandı. Ayağımız uğurlu geldi. Hayırlı olsun" dedi.