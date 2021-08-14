Yukatel Kayserispor maçından notlar

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, sezonun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u kendisi için tarihi sınavda ağırladı.

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, sezonun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u kendisi için tarihi sınavda ağırladı. Son Süper Lig maçını 31 Mayıs 2003'te İstanbulspor'la deplasmanda oynayan siyah-beyazlı ekip, 6 bin 650 gün sonra ilki yaşadı. Aradan geçen yıllar içinde 3'üncü Lig'e kadar geriledikten sonra küllerinden doğan İzmir temsilcisi, seneler sonra döndüğü ligde taraftarlarıyla da buluştu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 sezondur statlardan uzak kalan Altaylı taraftarlar, çift doz aşılarını tamamlayan vatandaşlara tribün yasağının kalkmasıyla takımlarına Süper Lig'de kavuştu.

DENİZLİ'YE SEVGİ SELİ

Altay taraftarları, futbolcu olarak ayrılıp 38 yıl sonra döndüğü siyah-beyazlı takımın Süper Lig hasretine son veren teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, maç öncesi başta Kaptan İbrahim Öztürk olmak üzere futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışladı. İzmir temsilcisi, takımı daha önce 2014-15 sezonunda 2'nci Lig'de, 2019-2020 sezonunda ise 1'inci Lig'de çalıştıran Kayserispor'un teknik patronu Yalçın Koşukavak'a Süper Lig'de rakip oldu. Koşukavak, siyah-beyazlılardaki ilk sezonunda takımın tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmesine engel olamamıştı.

40 YAŞINDAKİ İBRAHİM SAHADA

Yeni sezon öncesi 8'i yabancı 9 transfer yapan Altay, bu isimlerin 8'inin lisansını Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirdi. Siyah-beyazlı yönetim yalnız Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka'nın lisansını maça yetiştiremedi. Altay'da yeni transferlerden İsveçli stoper Eric Björkander de sakatlığı nedeniyle ilk hafta forma giyemezken 40 yaşını tamamlayıp 41 yaşının içinde olan Türkiye'deki profesyonel liglerin en tecrübeli oyuncusu İbrahim Öztürk, sahaya 11'de çıktı. Sezon başında sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu, İzmir ekibiyle 2'nci Lig ve 1'inci Lig'den sonra Süper Lig'de de forma giydi.

5 YENİ TRANSFER İLK 11'DE

Altay'da yeni transferlerden Mateusz Lis, Naderi, Rodriguez, Bamba ve Pinares ilk 11'de forma giyerken Ceyhun Gülselam ile Thaciano ilk maçta yedek soyundu. TFF 1'inci Lig'de 3 sezon üst üste gol kralı olan, geçen sezon Play-Off finalinde Altınordu'ya bitime dakikalar kala attığı golle takımını Süper Lig'e taşıyan Paixao da yedek kaldı. Taraftarlar Paixao'yu maç öncesi tribüne çağırıp alkışladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş