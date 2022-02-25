Yukatel Kayserispor: 3-2

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa Sönmez, Burak Pakkan

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşılaştı. Konuk ekip ilk yarıya 24'üncü dakikada Gavranovic ve 46'ncı dakikada 2-0 önde girdi. Bordo mavililer, ikinci yarının 49'uncu dakikasında Edin Visca ve 58'inci dakikasında Djaniny'nin golüyle skoru eşitledi. 90+8'inci dakikada penaltıdan Nwakaeme'nin attığı golle Trabzonspor karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu skorla bordo mavililer puanını 66'ya çıkarırken, sarı kırmızılı ekip ise 38 puanda kaldı.

TRABZONSPOR SERİYİ BOZMADI

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor'un ilk golünü atan Mario Gavranovic kulüp tarihine geçti. 24'üncü dakikada karşılaşmanın ilk golünü atan İsviçreli forvet, Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki 1000'inci golünü kaydetmiş oldu.