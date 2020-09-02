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Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan Yukatel Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'le anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı
02.09.2020 20:12 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:43

Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da sıcak dakikalar yaşanıyor. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin kadrosunda görmek istediği deneyimli stoper Neven Subotic, Denizli ekibiyle anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki savunmacının sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.

GEÇEN SEZON 23 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Union Berlin ile 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı.

DORTMUND İLE KARİYER ZİRVESİNİ YAŞADI

Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

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