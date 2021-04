Yukatel Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik sorumluları maçı değerlendirdi.

TOKATLI: HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirirken, "Hafta içi bunun için çalışmıştık. Arzuladık ve geriye düşmemize rağmen maçı iyi bir geri dönüşle kazandık. Bunun için oyuncularımızı mücadele ve kazanma arzusundan dolayı kutluyoruz. Tabii burada rakibimizin de iyi mücadele etmesi, oyunu güzelleştirmesi, ortaya güzel futbol ve mücadele çıkarttı. İzleyenlere güzel bir futbol seyri verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim amacımız belli, ilk beşte bitirmek. İnşallah bundan sonra da galibiyetlerimize kalan maçlarla devam edip hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi."BİZ HAKEM KONUŞMAK İSTEMİYORUZ"Maçta her iki takımın da oyuncuları da sık sık hakeme itiraz etmesi sonrası hakem kararlarıyla ilgili düşünceleri sorulan Tokatlı, "Biz genellikle hakemle ilgili konuşmak istemiyoruz. Zaten bugüne kadar konuşmadık. Bundan sonra da konuşmak istemiyoruz. Takdir bütün kamuoyunun. Biz sadece oyunumuza bakıyoruz, onun üzerinden gidiyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle olacaktır" diye konuştu.KUTLU: BU POZİSYONUN PENALTI OLMADIĞINA KİMSE BENİ İKNA EDEMEZBasın toplantısında konuşan Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hakem kararlarıyla ilgili eleştiride bulunurken şunları söyledi: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu kadar eksik sayıda oyuncumuz olmasına rağmen 2-0 öne geçtiğimiz maçı 3-2 kaybetmek bizi oldukça üzdü. Girdiğimiz çok sayıda gol pozisyonu vardı. Hem skor hem de oyun olarak üstün götürdüğümüz bir maçtı. Skor 2-2 olduğundan sonra da yine girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Yüzde 100 olan penaltı pozisyonu vardı ancak verilmedi. Neye göre değerlendiriliyor ben anlam veremiyorum. Kimse inandıramaz beni o pozisyonun penaltı olmadığına. Biz buraya 7-8 eksik oyuncuyla geldik. Kalemizde PAF takımdan getirdiğimiz kaleci Abdulkadir vardı ve iyi de oynadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere gelir. PAF takım kalecimizle oynuyoruz, bir mücadelenin içindeyiz ama VAR'daki arkadaşlar nasıl karar veriyor anlamadım.""BİZ TEKNİK ADAMLAR OLARAK SAATİN HESABINI YAPIYORUZ"Yoğun maç fikstürüyle ilgili de eleştiride bulunan Kutlu, şöyle konuştu: "8 günde 3 maç oynadık. Bu 3 maçta rakiplerimizin her biri bizden 1 gün fazla dinledi. Biz 2 gün dinleniyoruz oynadığımız rakip 3 gün dinleniyor. Aynı şekilde yine biz 3 gün dinleniyoruz oynadığımız rakip 4 gün dinleniyor. Federasyona sorduğumuzda; 'Her takıma bir dönem böyle geliyor' diyor. Bakıyorum her takıma 1 kere böyle geliyor. Her takıma 1 kere gelen döngü bize 6 kere geliyor. Biz teknik adamlar olarak saatin hesabını yapıyoruz. Konuyla ilgili yazı da yazdık, kulüp olarak, inşallah değiştirirler. Çok önemli rakiplerimizle oynayacağız. Önümüzdeki 5 maçımız bizim kümede kalmamızı belirleyecek maçlar. Ama bu rakiplerin her biri bizden 1 gün fazla dinlenerek maça çıkacak. Bugünkü rakibimiz de oyuncu kalitesi olarak önemli bir takım. Oynadığı oyunda da etkisini gösteriyor. Maçın sonralarına doğru bir günlük fazla dinlenme maçın gidişatına etki ediyor. İnşallah bu durum düzelir."

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU