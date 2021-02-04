Yukatel Denizlispor maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Beşiktaş maçına göre Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Serkan'ın yerine Kamil Ahmet'e, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a ve Flavio'nun yerine Bakasetas'a görev verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan kadroda yer almadı.

YUNUS MALLI KADRODA, BAKASETAS 11'DETrabzonspor'da ara transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer almayan Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte ilk kez bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı. Son oynanan Beşiktaş mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan bir başka yeni transfer Bakasetas ise Yukatel Denizlispor müsabakasına 11'de başladı.KAMİL AHMET LİGDE 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi, ligde 13 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Son olarak Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kamil Ahmet, ligde 13 maç aradan sonra Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de kendine yer buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında sakatlığı bulunan Serkan Asan'ın yokluğunda sağ bekte Kamil Ahmet'e görev verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM