Yukatel Denizlispor: 3-0 (İLK YARI)
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Yukatel Denizlispor: 3-0 (İLK YARI)

26.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:56
Yukatel Denizlispor: 3-0 (İLK YARI)

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, N'Koudou, Atiba, Ljajic, Larin, AboubakarYUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk Gönen- Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu (Dk.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, N'Koudou, Atiba, Ljajic, Larin, AboubakarYUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk Gönen- Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu (Dk. 38 Bakalorz), Ayman Mohamed, Kubilay Aktaş, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, RodallegaGOLLER: Dk. 22 Larin, Dk. 38 Aboubakar, Dk. 39 Ljajic (Beşiktaş)  Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 22'nci dakikada Larin, 38'inci dakikada Aboubakar ve 39'uncu dakikada Ljajic kaydetti.13'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, içeri doğru kat edip iki rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top, kaleci Cenk'te kaldı.20'nci dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal sol kanattan 0'a indi. Bu oyuncunun ortasında penaltı noktasının hemen gerisinde bulunan Rodallega'nın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.22'nci Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rosier ortasını yaptı. Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Larin'in önünde kaldı. Larin'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.28'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou ortasını yaptı. Arka direkte oluşan karambolde topa ayak koyan Larin, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Larin'in elle oynadığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.38'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Ljajic'in kullandığı kornerde Cenk Gönen'in yumrukladığı top ceza sahası dışındaki N'Sakala'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta savunmadan seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın hemen önünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.39'uncu dakikada Beşiktaş 1 gol daha bularak farkı 3'e çıkardı. Larin'in pasıyla sol taraftan savunma arkasına sarkan Aboubakar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını müsait durumdaki Ljajic'e verdi. Ljajic, topu boş kaleye yolladı: 3-0.45'inci dakikada sağ kanatta gelişen atakta Bakalorz ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.45+2'nci dakikada Mesanovic'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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