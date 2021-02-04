Yukatel Denizlispor: 1-0

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

TRABZONSPOR: Uğurcan - Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo , Marlon, Berat (Dk. 90+1 Hosseini), Baker, Ekuban (Dk. 79 Yunus), Bakasetas (Dk. 79 Flavio), Nwakaeme (Dk. 90+1 Yusuf), Djaniny (Dk. 88 Afobe)YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk - Lopes, Kubilay, Mustafa, Sakıb (Dk. 71 Hasan), Murawski, Sagal, Bakalorz (Dk. 71 Dossevi), Recep (Dk. 45+2 Diskerud), Mesanovic (Dk. 63 Ahmet Yasin), RodallegaGOL: Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Sagal, Recep, Diskerud (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek puanını 39'a yükseltti ve 4'üncü sıraya yükseldi. Denizlispor ise 17 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.

5'inci dakikada Djaniny'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.14'üncü dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında savunmaya çarpan top altıpasın hemen önündeki Bakasetas'ta kaldı. Onun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Cenk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.17'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker'ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda kaleye yönelen topa Nwakaeme son bir dokunuş yaptı, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.24'üncü dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Sagal'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.29'uncu dakikada Djaniny sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına içerisinde girdikten sonra ortasını yaptı, altıpasın önünde topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.30'uncu dakikada Djaniny bir kez daha sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye indikten sonra yine ortasında topu Ekuban ile buluşturdu ancak onun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.32'nci dakikada Djaniny'in sağ kanattan ortasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Hugo'nun gelişine ayağının içiyle kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.40'ıncı dakikada Djaniny'in pasında Nwakame'nin ceza sahası yayının kenarından kaleye gönderdiği topu Cenk yumruklayarak uzaklaştırdı.41'inci dakikadan Ekuban, Mustafa Yumlu'nun ceza sahası içerisinde müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'a giderek pozisyonu inceledikten sonra devam kararı verdi.52'nci dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Cenk iki hamlede kontrol etti.61'inci dakikada ceza saha içerisinde yaşanan karambolde Djaniny topun üzerine bastı, ardından Ekuban'ın son dokunuşunda meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı, onun altıpasın gerisinden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.90+3'üncü dakikada sağ kanattan Sagal'ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.90+4'üncü dakikada Yunus'un ceza sahasına uzak noktadan kaleye gönderdiği sert şutu Cenk köşeden çıkardı.Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.BAKASETAS 11'DE BAŞLADIĞI İLK MAÇTA GOLLE BULUŞTU

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakasetas, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk kez bordo mavili forma ile 11'de başladığı maçta golle buluştı. Trabzon'un plaka kodu olan 61'inci dakikada Trabzonspor forması ile ilk golünü kaydeden Bakasetas, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM