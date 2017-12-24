Ytso Başkanı Becan Açıklaması

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, yerli otomotiv üretiminin Yalova'da yapılması çağrısında bulundu.



Becan, yaptığı yazılı açıklamada, yerli otomobil üretiminin Yalova'da yapılması konusunda YTSO Meclis Başkanı Cemil Demiryürek ile AK Parti Milletvekili Fikri Demirel'e düşüncelerini ilettiklerini aktardı.



Bununla ilgili yapılan çalışmayı ilgili bakanlıklara sunulmak üzere Demirel'e teslim ettiklerini ifade eden Becan, Çiftlikköy ilçesi sınırları içinde yer alan 155 hektarlık Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB'nin yerli otomobil üretim üssü olmasını istediklerini belirtti.



Yalova'nın birçok açıdan avantajlı olduğunu vurgulayan Becan, "Talebimizde Yalova'nın avantajları olan stratejik konum özellikleri, yüksek yaşam standartları, iyi yetişmiş insan kaynağı, planlı şehircilik, karbon elyaf üretimi, elverişli iklim koşulları, ulaşılabilirlilik, Osmangazi Köprüsü, Sabiha Gökçen, Cengiz Topel ve Yenişehir havaalanlarına yakınlık, Ro-Ro Terminali, İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerine yakınlığı, gelişen nüfus potansiyeli, tersaneler bölgesi, kurulma çalışmaları devam eden OSB'ler, ilin ihracat değerleri gibi Yalova'mızı öne çıkaran konulara değindik." açıklamasında bulundu.



Becan, yerli otomobil projesini sırtlanan 5 "babayiğit" yatırımcıyı tebrik etiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yerli otomotiv üretimi Yalova'da yapılsın. Devletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle inşallah 2021'de kendi ürettiğimiz otomobilimizle yollarda olacağız. Yalova Ticaret ve Sanayi odası olarak bu proje için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğimizin sözünü veriyoruz. Belirtmiş olduğumuz avantajlardan dolayı yerli otomobil üretiminin ilimizde yapılması hususunda da konunun takipçisi olacağız."