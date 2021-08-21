YTB'den yurt dışında medya sektörüne ilgi duyanlar için YTB Diaspora Medya Akademisi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında medya sektöründe çalışan ve medyanın farklı alanlarına ilgi duyan gençlere yönelik "YTB Diaspora Medya Akademisi" programı düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında medya sektöründe çalışan ve medyanın farklı alanlarına ilgi duyan gençlere yönelik "YTB Diaspora Medya Akademisi" programı düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında medya sektöründe çalışan ve gazetecilik, radyo ve televizyon, fotoğraf, sinema, tiyatro, yayıncılık ve yeni medya alanlarına ilgi duyan gençlere yönelik İstanbul'da "YTB Diaspora Medya Akademisi" programı düzenliyor. 7 ülkeden 30 katılımcı ile 20-30 Ağustos arasında İstanbul Medya Akademisi iş birliği ile düzenlenen program, gazetecilik ve sinema okulu başlıklarından oluşuyor. Alanında uzman gazeteci, yönetmen ve akademisyenler tarafından verilecek eğitimlerde ise genç iletişimciler, hem literatür bilgisi hem de pratik deneyimler elde ederek, kariyer planlamalarını yapacak. Eğitimciler sadece ders vermekle kalmayarak aynı zamanda öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirici rol oynayacak.

Türk diaspora medyasına yön verebilecek nitelikli gazetecilerin ve sinemacıların yetişmesini hedefleyen program aynı zamanda yurt dışında 60 yılı geride bırakmaya hazırlanan Türk toplumunun kültür-sanat hayatını da olumlu yönde etkileyecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı