Yozgat Valisi Polat, halk pazarında HES kodu denetimi yaptı

Yozgat Valisi Ziya Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yaptı.

Polat, Köseoğlu Mahallesi'ndeki pazarda, Yozgat Pazarcılar ve Sebzeciler Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu'ndan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

Tezgahlarda çalışan pazarcıların HES kodlarını kontrol eden Polat, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Polat, pazarda görevli zabıta ekiplerine de uyarıda bulunarak, pazara gelen müşterilerin HES kodlarının kontrol edilerek içeri alınması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlardan Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmelerini isteyen Polat, "Tedbirlere uyarsak inşallah kısa sürede bu beladan kurtuluruz. Hafta içi ve hafta sonları uygulanan kısıtlamalara hep birlikte uymamız geriyor. Dışarı çıkmayalım, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul