Yozgat'a 6 baraj ve 4 gölet yapıldı

20.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:35

Yozgat'a yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, kente 6 baraj ve 4 gölet yaptı.



Ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Yozgat'ta ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sorgun Taşlık Barajı ve Şefaatli Kumkuyu Barajı'nın da aralarında bulunduğu 6 adet baraj, 2019 yılında tamamlanan merkez Sarımbey Göleti ile toplamda 4 adet göletin tamamlandığını belirterek, inşaat safhasındaki 8 baraj ve 3 göletin de devam ettiğini söyledi. Yozgatlı vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, "Yozgat'ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 8 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Yozgat'ın bereketli topraklarına 2 adet baraj ve 1 adet gölet yapmayı planlıyoruz" dedi.



"Yozgat'ın münbit topraklarını sulamaya açıyoruz"



Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da bilgi veren Aydın, "Tamamlanan 24 sulama tesisi ile 199 bin 170 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Yozgat topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 133 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Yozgat için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 108 bin 500 dekar araziyi sulayacak 4 adet sulama tesisi inşaat safhasında. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Yozgat zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak" diye konuştu.



2003 yılından bugüne kadar tamamlanan içmesuyu tesisleri ile 261 bin 77 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 17,50 milyon m2 içmesuyu temin edildiğini belirten Aydın, ilde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 54 adet taşkın koruma tesisi ile 46 adet yerleşim yeri ve 14 bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını, 4 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Aydın, "Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA