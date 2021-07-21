Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ticari taksi çarptı.

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ticari taksi çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşında yabancı uyruklu çocuğa, araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kız çocuğuna yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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