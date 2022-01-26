Yollar kapandı, ekipler hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yollar kapandı, ekipler hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için seferber oldu

Yollar kapandı, ekipler hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için seferber oldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için ekipler seferber oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan ekipler, rahatsızlanan vatandaşı hastaneye ulaştırdı.

Elazığ'da kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Palu'da yoğun kar yağışından dolayı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Palu'nun Tarhana köyünde yaşayan 85 yaşındaki vatandaşın rahatsızlandığı ihbarını alan sağlık ekipleri, Özel İdareye bağlı ekiplerin desteği ile yola koyuldu. Yolların açılması için yoğun mesai harcayan kar küreme ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yolu açabildi. Yolun açılması sonucu sağlık ekipleri, hastaya ulaştı. Hasta vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ

Yollar kapandı, ekipler hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için seferber oldu

Yollar kapandı, ekipler hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için seferber oldu

Yollar kapandı, ekipler hastalanan 85 yaşındaki vatandaş için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title