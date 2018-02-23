Yolda Bulduğu Yüzüğü Zabıtaya Teslim Etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir öğrenci, yolda bulduğu altın yüzüğü zabıta ekiplerine teslim etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Salih Söylemez, ailesinin yanına geldiği Suşehri ilçesinde Sivas Caddesi'nde gezerken yerde altın yüzük buldu.

Söylemez, yerdeki yüzüğü belediye zabıta amirliğine teslim etti.

Bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belki de bu yüzük bir ihtiyaç sahibi aile tarafından düşürüldü. Belki çocuğunun eğitim parası olacaktı. Belki de bir hastanın ilaç parası olacaktı. Biz Müslüman insan olarak bunları düşünmemiz gerekiyor. Bir ihtiyaç sahibi ailenin kaybettiği altın olarak düşünmeliyiz. İnşallah bu altın yüzük kısa sürede sahibine ulaşır. Herkesin de böyle duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yüzüğü teslim alan zabıta ekipleri, belediyeden yaptığı anonsla yüzüğün sahibini bulmaya çalışıyor.