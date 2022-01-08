Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor'dan inanılmaz geri dönüş
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda eleyen Denizlispor'dan yine gündeme damga vuran bir zafer geldi. Ege ekibi, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta deplasmanda Bandırmaspor'u 90+6'da attığı golle 4-3 mağlup etti.
Galatasaray'ı kupadan eleyen Denizlispor, deplasmanda 3-0 geriye düştüğü maçta Bandırmaspor'u 4-3 mağup etti.
İLK YARI 3-0 BİTTİ
Bandırmaspor, ilk yarıyı 3-0 üstün kapattı. Hakan Çinemre 22'de kendi kalesini buldu, Doğan Can 32'de 2-0 yaptı ve Kerim Avcı 35'te skoru 3-0'a getirdi.
BAMBAŞKA BİR İKİNCİ YARI
Fatih Tekke'nin öğrencileri devreye bambaşka bir kimlikle çıktı. 48. dakikada Oğuz Yılmaz, farkı 2'ye indirdi. İlhan Depe 51. dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Özer Özdemir 65'te beraberlik golünü kaydetti. Rus ruletine dönen maçta 90+6. dakikada Ömer Şişmanoğlu sahneye çıktı ve Denizlispor adına galibiyet golünü attı. Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nın dışına iten Denizlispor, TFF 1. Lig'de de fırtınasını sürdürdü.
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