Yok artık Irina Shayk! Cesur pozuna sansür gelme ihtimali çok yüksek

Irina Shayk, son zamanlarda çok cesur. Uzun yıllar Cristiano Ronaldo ile birliktelik yaşayan fakat sonu evlilikle bitmeyen ilişkiden sonra Shayk, cesur kareleriyle gündemdeki yerini koruyor. Shayk, High Style için kameraların karşısına geçti. Ancak verdiği poz 'yok artık' dedirtti.

REKOR BEĞENİ

Irina Shayk'ın bu pozu büyük şaşkınlık yarattı. Shayk'ın elini iç çamaşırına attığı fotoğraf takipçilerini ikiye böldü. Destekleyenler ve karşı çıkanlar oldu. Bu fotoğrafa 1 saatte yaklaşık 92 bin kişi beğeni bıraktı.

İşte o fotoğraf:

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