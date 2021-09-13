Yok artık Irina Shayk! Cesur pozuna sansür gelme ihtimali çok yüksek - Haberler Spor
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Yok artık Irina Shayk! Cesur pozuna sansür gelme ihtimali çok yüksek

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Yok artık Irina Shayk! Cesur pozuna sansür gelme ihtimali çok yüksek

Bir dönem Cristiano Ronaldo ile birliktelik yaşayan ünlü manken Irina Shayk, bir dergiye kapak oldu. Ancak Shayk'ın cesur pozu takipçilerine bile 'yok artık' dedirtti. Şaşıran takipçileri ünlü mankenin paylaşımına 'Aman Tanrım, yok artık' şeklinde yorumlar bıraktı. Daha önce Wanda Icardi'ye sansür getiren Instagram'ın, aynı kısıtlamayı cesur paylaşımlarda hız kesmeyen Irina Shayk'a uygulama ihtimali bir hayli yüksek.

Irina Shayk, son zamanlarda çok cesur. Uzun yıllar Cristiano Ronaldo ile birliktelik yaşayan fakat sonu evlilikle bitmeyen ilişkiden sonra Shayk, cesur kareleriyle gündemdeki yerini koruyor. Shayk, High Style için kameraların karşısına geçti. Ancak verdiği poz 'yok artık' dedirtti.

REKOR BEĞENİ

Irina Shayk'ın bu pozu büyük şaşkınlık yarattı. Shayk'ın elini iç çamaşırına attığı fotoğraf takipçilerini ikiye böldü. Destekleyenler ve karşı çıkanlar oldu. Bu fotoğrafa 1 saatte yaklaşık 92 bin kişi beğeni bıraktı.

Yok artık Irina Shayk! Cesur pozuna sansür gelme ihtimali çok yüksek

Yok artık Irina Shayk! Cesur pozuna sansür gelme ihtimali çok yüksek

Yok artık Irina Shayk! Cesur pozuna sansür gelme ihtimali çok yüksek

İşte o fotoğraf:

Yok artık Irina Shayk! Cesur pozuna sansür gelme ihtimali çok yüksek

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Haber: Yok artık Irina Shayk! Cesur pozuna sansür gelme ihtimali çok yüksek - Haberler Spor
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