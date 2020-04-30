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Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?

Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
30.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:58

En beğendiği teknik adamın Jurgen Klopp olduğunu belirten Aksiharspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Alman çalıştırıcı için "Herkes takım elbise, mendil falan. Baba çıkıyor darmaduman. Oyuncusu gibi. Adamın anası ağlamış, futbolcular çamur içinde kirlenmiş. O ne öyle takım elbise falan. Düğüne mi gidiyorsun? Futbolun kıyafeti eşofmandır" dedi.

Spor Arena Instagram hesabının canlı yatınına katılan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jurgen Klopp ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları;

"Sanki 2, 3. Lig'deki takımlar takım değil. Hep Süper Lig, Süper Lig... Türkiye'de 126 profesyonel takım olduğu unutuluyor. Diğerleri nerede oynayacak? Kendimi onların yerine koyuyorum. Biz önemsisiz diye düşünüyorlardır. Türkiye'de 18 kulüp yok, 126 kulüp var. Lütfen bu konu gündeme gelsin. Türkiye'de teknik direktörler umursanmıyor tabii. Kimse sormuyor bize."

"35 senedir çalışıyorum, 30 farklı takım çalışmışım, 2 tane üniversite bitirdim, en önemli antrenör kurslarına gittim. Benim için önemli olan ülkemin futbolu. Bütün hayalim Türk gençlerinin Avrupalı gençlerle yarışıp başarılarını görmek. Bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu düşünün. Bu ülkenin potansiyeli var. 18 milyon çocuk var. Bu sayı ne Almanya, ne İtalya ne Fransa'da var. Bu çocukları sistemin içine bir sokamadık."

"HEPİMİZ BOZUĞUZ"

"Türkiye'de yetiştiremiyoruz. Ne futbolcu, ne yönetici, ne hakem... Hepimiz bozuğuz! Bunları yapamıyorsak benden nasıl iyi bir futbol oynatmamı beklersiniz? Ülkenin en iyi derbisi Galatasaray-Fenerbahçe. Maç oynanırken sıkılıyoruz, arkada İngiltere maçını izlemeye başlıyoruz."

"Çağlar'ı çok yakından tanırım. Ozan ile yakınlığımız olmadı. Merih ile de olmadı. Ama Çağlar'ı çok iyi tanırım. Altınordu kulübünde çok iyi bir uygulama var. Başkanları ile geçen gün konuştum. Çağlar, Cengiz, Barış, Erce'den 10 yılda harcadığı parayı aldım dedi."

Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
Jurgen Klopp

JURGEN KLOPP ÖRNEĞİ

"Dünyada en beğendiğim teknik direktör Jurgen Klopp, Neden? Duygusal ilişkileri mükemmel. Bir Alman olmasına rağmen oyuncusuna sarılıp öpebiliyor. Herkes takım elbise, mendil falan. Baba çıkıyor darmaduman. Oyuncusu gibi. Adamın anası ağlamış, futbolcular çamur içinde kirlenmiş. O ne öyle takım elbise falan. Düğüne mi gidiyorsun? Futbolun kıyafeti eşofmandır."

"Allah bana bunu nasip etti, Türkiye'nin 30 kulübünde çalıştım. Bazılarını küme düşürdüm, bazıları ile başarılara gittik. Taraftar hiçbir zaman isyan etmedi bana. Son takıma gelmişsin ve o takımı ligde tutmuşsun. Bence şampiyonluk kadar başarılı bu. Şampiyon yapan bakalım kurtarsın son sıradaki takımı."

"Türkçede bir cümle var. Olmamış çocuğa don biçme. Ben zaten bir takımda çalışıyorum. Fenerbahçe'ye gitmem için sosyal medyada 'Come to Fenerbahçe' falan yazıyorlar."

"Bir insanı bir yere getirirken geçmişteki başarılara falan bakılıyor. Biz de iyi kötü profesyonel futboldan anlıyoruz, birkaç sene en iyi teknik direktör seçilmişiz, alttan 4-5 takım çıkarmışım, bir sürü ligte düşecek takımı tutmuşum. İki üniversite bitirip, dünyanın en başarılı antrenör kurslarına gitmişim..."

"EN ETKİLENDİĞİM STAT WEMBLEY"

"En etkilendiğim stadyum Wembley. Müthiş atmosfer. Barcelona felsefesini Real Madrid'e tercih ederim. Top kayıpsız oynayalım mantığı var. Öyle zayıf anınızda öne doğru oynuyor ki bitiriyor."

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