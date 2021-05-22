Yılmaz Vural'dan Erzurum'da atıştığı oyuncuya ağır laflar: Aşçının suratına yemek atan ahlaksız birisi

Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Erzurumspor'da çalıştırdığı futbolcularla ilgili olay itiraflar yaptı. Vural, "Da Costa, yumurtanın sarısı birbirine değse yemez, tavuk yapılsa daha büyük tavuk isterdi. Bu kardeşimiz, kendisine yapılan sandviçi beğenmeyince aşçıya fırlatacak kadar ahlaksız biriydi. Gomes'i Fenerbahçe maçında dövecektim, Allah sabır verdi. Türkiye'yi bırak, dünyaya rezil olurduk" dedi.

Vural en sonunda patladı. Deneyimli teknik adam, son çalıştırdığı Erzurumspor'da oyuncuların davranışlarını basına anlattı.

İşte Vural'ın ifadeleri:

"Da Costa, aşçılara 'iki yumurtanın sarısı birbirine değerse ben yemem' diyordu. Mesela tavuk istiyordu, yapılınca da 'daha büyük tavuk isterim' ya da 'bunun sosu kötü olmuş' diyordu.

Bu kardeşimiz, kendisi için yapılan sandviçi beğenmeyince aşçıya fırlatacak kadar ahlaksız biriydi. Bu oyuncu, ısınma yaparken 'yeter, çok ısındık' deyip takımı içeri sokuyordu

Denizlispor maçı öncesinde yardımcı hocalar beni arayıp, 'Darri diş çektirdi, maça İstanbul'dan gelebilir mi?' diyor. Kardeşim, kim dedi sana dişini çektir diye?

Fenerbahçe maçında Gomes'i ikna etmeye çalışırken omzuna dokundum. 'Bana dokunma' dedi. Allah bana sabır verdi. Ağzına burnuna vurayım diye geldi içimden ama kameraları gördüm. Orada bırak Türkiye'yi, dünyaya rezil olurduk.

Yine aynı maçta Novikovas'ı çıkarttım diye soyunma odasında yardımcı antrenörün suratına havlu atıp, ona ve bana küfretmiş. Şimdi ben bu adamı kadrodan çıkartmayıp ne yapacaktım