"Yılın Prensi" unvanlı Uygar Taze e-ticarete atılıyor
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"Yılın Prensi" unvanlı Uygar Taze e-ticarete atılıyor

'Yılın Prensi' unvanlı Uygar Taze e-ticarete atılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2017 Best Model of Turkey üçüncüsü olan ve "Yılın Prensi" unvanının sahibi Uygar Taze, e-ticarete atılmaya hazırlanıyor.

2017 Best Model of Turkey üçüncüsü olan ve "Yılın Prensi" unvanının sahibi Uygar Taze, e-ticarete atılmaya hazırlanıyor. İş dünyasında 'yatırımcı' kimliğiyle adından söz ettirecek olan Taze, ortağı Erim Ekiz'le birlikte hem bir giyim markası hem de bir alışveriş platformu kuracak.

Koç Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi son sınıf öğrencisi Uygar Taze, mezun olmasına 2 ay kala müteşebbis adımlarını atmaya başladı. 2017 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 3'üncü olan, ardından Bangkok'da 40 ülkenin Best Model'larının katıldığı Dünyanın En Karizmatik ve Yakışıklı Erkeği yarışmasında "Dünyada Yılın Prensi" unvanını kazanan Taze, e-ticarete atılma kararı aldı.

7 kıta ve 7 tepe ilhamı

Uygar Taze, ortağı Erim Ekiz'le birlikte yeni bir giyim&aksesuvar markası ile dijital alışveriş platformu kurma hazırlığında olduklarını açıkladı: "Markamıza dünyanın 7 kıtasından ve İstanbul'un 7 tepesinden esinlenerek Seven Unity adını verdik. Kuracağımız dijital platformda ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra kendi markamızın ürünlerini de satışa sunacağız."

Eylül ayında açılacak

Taze, dijital alışveriş platformu kurmaya nasıl karar verdiklerini ise şöyle anlattı:

"Baş döndürücü bir hızla gelişmekte olan dijital ortamda alışverişin Covid salgını nedeniyle daha da ivmelendiği bir gerçek. Bu alanda geleceğe yönelik pek çok imkan bulunuyor. Bunu değerlendirmeye, Seven Unity dahil pek çok küresel ve ulusal markayı tek bir çatı altında toplayarak entegre bir platform oluşturmaya karar verdik."

Tecrübeli bir ekiple yola çıktıklarını belirten Uygar Taze, proje üzerinde titizlikle çalıştıklarını, sürecin büyük kısmının tamamlandığını ve platformu eylül ayında açmayı planladıklarını söyledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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