Ordu'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Ordu 19 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, dereceye giren sporcular belirlendi.

Federasyon yönetim kurulu üyesi Cumhur Yavaş, şampiyonanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi.

Şampiyonanın başarılı geçmesinde emeği olan Ordu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Yavaş, "Buraya gelen tüm sporcular gayet rahat şartlarda yarışma imkanı buldu." dedi.

Yarışmada güzel sonuçların ortaya çıktığını dile getiren Yavaş, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Şimdi bu program dahilinde koyduğumuz barajları geçen sporcularımız, kamplara alınarak değerlendirilecek." diye konuştu.

Mete Gazoz'un Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda ve Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile altın madalya kazanmasına da değinen Yavaş, "Mete Gazoz hem takım halinde hem de bireyselde çok güzel bir başarıya imza attı. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, katılım gösteren tüm sporcu, antrenör ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA