Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor
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Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara, 24 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Mehmet Ferit Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başantrenör Turgut Dereköylü ve diğer antrenörlerle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmaların verimli bir şekilde devam ettiğini anlatan Ateş, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Çocuklarımıza ve kendimize güveniyoruz. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandıracağız. En güzel şekilde Türkiye'mizi, vatanımızı, milletimizi temsil edip geleceğiz." dedi.

Desteklerinden dolayı Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür eden Ateş, Avrupa Şampiyonası'nın 1 Temmuz'da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacağını kaydetti.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor
Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor
Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor
Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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