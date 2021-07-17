Yıldırım bayrama hazır
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Yıldırım bayrama hazır

Yıldırım bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İsabey Kurban Pazarı'nı ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İsabey Kurban Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarda inceleme yapan Başkan Yılmaz, satıcılar ve vatandaşlarla da sohbet etti. İsabey Kurban Pazarı'nda, 7 bin 100'ü büyükbaş, 5 bini de küçükbaş olmak üzere toplam 12 bin 100 kurbanlığın satışa sunulduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, "İlçemizde bayramın huzurlu geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Yıldırım'da, 15' i resmi 8'i özel olmak üzere toplam 23 kurban kesim noktası belirledik. Vatandaşlarımız bu alanlarda kurbanlarını güvenli ve hijyenik şartlarda kesebilirler. Bayram süresince, kurban kesim noktaları denetimimiz altında olacak. Zabıta Müdürlüğümüz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görevlerinin başında" dedi.

Virüs salgının etkisini azaltsa da devam ettiğini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Salgın tedbirleri nedeniyle vatandaşlarımız Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirmişti. Vaka sayılarının düşmesi ve virüs yayılımın hız kesmesinin ardından ülkemizde normalleşme başladı. Ancak bu normalleşme adımlarını 'salgın bitmiş' gibi değerlendirmemek gerekli. Hemşehrilerimizden hem kurban ibadetini yerine getirirken hem de bayram ziyaretleri esnasında tedbirli olmalarını maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyorum. Aksi halde bayramda artan sosyal hareketlilikle birlikte, salgınla mücadele tedbirleri konusunda eski günlere dönmek zorunda kalabiliriz. Ben tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Kurban Bayramı'nın insanlığa, İslam Alemi'ne, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım bayrama hazır
Yıldırım bayrama hazır
Yıldırım bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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