Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı
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Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı

23.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 08:34
Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşı eğlencelerine karşı tedbirler alınırken, vatandaşlar 4 günlük kısıtlamayı tatil olarak değerlendirmenin yollarını aradı. Yasağı delmek için farklı yöntemlere başvurulurken, kiralık villalara talep arttı. Günlük kira bedeli 600 TL ile 4 bin TL arasında değişen villalarda neredeyse boş yer kalmadı.

Çin'den 1 yıl önce yayılan ve mutasyona uğrayan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ciddi kısıtlamalara gidildi. Bunlardan en önemlisi sokağa çıkma kısıtlaması olurken, alınan karar kapsamında vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemlendi.

Yaşanan düşüşlerin ardından sıkı mücadelenin bir süre daha böyle devam etmesi bekleniyor. Ancak vatandaşlar ise yılbaşında alınan kısıtlama kararını delmenin çeşitli yollarını aramaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA DA TALEP PATLAMASI VAR

Hürriyet'in haberine göre özellikle tatil beldelerinde villa ve müstakil evlere yoğun ilgi var. Bu durumun İstanbul'da da aynı olduğu aktarıldı. İnternet üzerinde verilen ilanlar tek tek aranırken, yılbaşı dönemi için kiralık villa kalmadığı bilgisi verildi.

Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı

4 GÜNLÜK KİRALAMA YAPILIYOR

Kalan villaların sayısı az olduğundan dolayı ise fiyatta artış olduğu belirtildi. Villaların günlük kiralama ücreti büyüklüklerine göre değişmekle birlikte, 600 TL'den başlıyor, 4 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması da göz önüne alındığı zaman 4 günlük kiralama yapmak gerekiyor.

DANSÇI, DANSÖZ VE DJ HİZMETİ

Öte yandan ilan veren bazı kişiler istek doğrultusunda dansçı, dansöz ve DJ hizmeti de sunabileceklerini belirtti. Bu ekstraların fiyatının da 600 ila 1500 lira arasında olduğu aktarıldı.

Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı

"BAHÇEDE MÜZİK YASAK, EVİN İÇİNDE BİR ŞEY DİYEMEYİZ"

Haberde konuşulan bir ilan sahibinin de ifadelerine yer verildi. Şahıs yaptığı açıklamada, "Günlük kiralama bedeli 2 bin 500 TL. 4 günlük ücret ise 10 bin TL. Yeme-içme size ait. Bahçede müzik yayını yapmak kesinlikle yasak. Ancak evin içinde müziğe bir şey diyemeyiz. Bu şartlar size uygunsa 7-8 kişiye villamı kiralayabilirim. Kendi villam olduğu için daha önceden kiralayacak kişiyi de görmem gerekiyor" dedi.

Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı
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