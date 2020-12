Yılbaşında izlenebilecek film ve dizi tavsiyeleri! En güzel yılbaşı filmleri nelerdir? En güzel yılbaşı dizileri nelerdir?

Yılbaşı temalı virçok dizi ve film vardır. Fakat bunların yanı sıra boş vakitlerinizde, tatillerde izleyebileceğiniz harika filmler ve diziler mevcuttur. Şimdi sizlere en güzel ve en çok puanı olan filmler ve diziler nelerdir onları anlatalım. Yılbaşında izlenebilecek en iyi film ve dizi önerileri!

YILBAŞINDA İZLENEBİLECEK EN İYİ DİZİ TAVSİYELERİ

Sizler için birbirinden güzel, duygusal, romantik, komedi, aksiyon, macera türünde karışık dizileri derledik. Aşğıdan listeye ulaşabilirsiniz.

BİR BAŞKADIR

Bir Başkadır, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor.

LA CASA DE PAPEL

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

ŞEMSİYE AKADEMİSİ

Dizide, Umbrella Academy olarak bilinen süper kahramanların olduğu bir akademide bünyesinde yer alan, birbirleriyle pek anlaşamayan bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Akademidekiler kendilerini büyüten babalarının gizemli ölümünü çözmek için bir araya geliyorlar.

ATİYE

Şengül Boybaş'ın "Dünyanın Uyanışı" adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel bir ressam olan Atiye adındaki bir kadının mistik hikayesini konu ediyor. Ailesi ve sevgilisi Ozan ile mutlu bir yaşamı olan Atiye'nin hayatı, bir gün dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'ye gerçekleştirdiği ziyaretle bambaşka bir hal alır. Atiye'nin bölgede yaptığı gezi sırasında, Erhan adındaki bir arkeolog, Atiye ile Göbeklitepe arasında mistik bir bağlantı olduğuna dair bir sembol keşfeder. Bu gizemli olayın peşine düşmeye karar veren Atiye, kendisine bambaşka bir kapı açan bu antik tapınakta geçmişini aramaya başlar. Atiye, geçmişin kapılarını araladıkça, geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulamaya başlar.

PERDİDA

Antonio'nun beş yaşındaki kızı Soledad, Valensiya'da kumsalda oynarken ortadan kaybolur. 10 yıl boyunca kızını arayan Antonio, ondan hiçbir haber alamaz. Aradan geçen yıllara rağmen kızını aramaktan vazgeçmeyen Antonio, Soledad'ın kaybolmasından sorumlu kişinin hapishanede olduğuna inanır. Bu durum üzerine Antonio, Kolombiya'nın en kötü hapishanesi La Brecha'ya gönderilmek için kendisini tutuklatır.

MİDAS'IN MÜRİTLERİ

Midas'ın Müritleri, tuhaf bir şantaja maruz kalan zengin bir iş insanının hikayesini konu ediyor. Victor adındaki zengin bir iş insanı, beklenmedik bir anda bir şantaj notu alır. Adama, kendisine istediklerinin verilmemesi durumun da rastgele bir şekilde insanların öldürüleceği söylenir. İnsanların hayatı Victor'un vereceği karara bağlıdır. Victor, kendisine şantaj yapanların isteğini kabul edecek mi yoksa tüm ölümleri omuzunda taşımayı mı kabullenecektir?

GÜNAYDIN, VERONİCA

Bir arkadaşlık sitesine dadanan sapığın peşindeki kadın polis, korkunç bir sır taşıyan bir karı kocayı ve bu sırrı saklayan komplo ağını ortaya çıkarır.

YILBAŞINDA İZLENEBİLECEK EN İYİ FİLM TAVSİYELERİ

Sizler için birbirinden güzel, duygusal, romantik, komedi, aksiyon, macera türünde karışık filmleri derledik. Aşğıdan listeye ulaşabilirsiniz.

ŞAHANE HAYAT

İflasın eşiğine gelen George Bailey (James Stewart) bir Noel gecesinde kendini nehre atarak intihar etmek üzeredir. Doğduğundan bu yana aynı küçük kasabada yaşayan Bailey kendisini buraya ve insanlarına adamış, hoşgörülü, güvenilir ve yardımsever bir insandır. Büyük Ekonomik Buhran'ı hasarsız atlatmış, babasından devraldığı konut ve finans şirketi aracılığı ile kasabalıların neredeyse tamamını konut sahibi yapmıştır. Bu arada para kazanmayı, mimar olma fırsatını, dünyayı gezmeyi, kısaca tüm hayallerini ertelemek zorunda kalmıştır. Kasabaya yaptığı bunca iyilik kötü yürekli banker Henry F. Potter (Lionel Barrymore)'ın çıkarları ile çakışır.

Potter, Bailey'in sürekli peşindedir artık. Birgün aradığı fırsat karşısına çıkar ve finans şirketine ait önemli bir miktarda para Bailey'in yaşlı ve alkolik amcası Billy Bailey (Thomas Mitchell)'in dalgınlığı sonucunda Potter'ın eline geçer. Banka müfettişlerinin yaptığı bir denetlemeden sonra şirketin açığı ortaya çıkar. Bu iflas ve tutuklanma anlamına gelmektedir. Çareyi intaharda bulan Bailey kendini nehre atmak üzere iken yeryüzüne gönderilen melek Clarence (Henry Travers) onu ölümden kurtarır.

Melek, Bailey'in bir arzusunu yerine getirerek ona 'kendisinin hiç doğmamış ve yaşamamış olduğu' bir dünyayı gösterir. Bailey kendisine gösterilen bu dünyanın hiç de zannedildiği gibi ideal olmadığını görür ve insanların çevrelerine sayısız katkıları, iyilikleri olduğunu, ama her zaman bunun farkına varamadıklarını anlar.

YILBAŞI GECESİ

Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve), New York'un nabzının yükseldiği en büyüleyici gecede geçen, aşk, umut, affetmek, ikinci şanslar ve yeni başlangıçları içeren, birbirine geçmiş hikâyeleri konu alıyor. Filmin tamamı New York şehrinde ve etrafında çekildi.

YILBAŞI TATİLİ

Jodie Foster'ın yönetmenliğini yaptığı 'Home for the holidays', işinden olan Claudia Larson'un (Holly Hunter), kızının şükran gününü kendisiyle değil, erkek arkadaşıyla geçireceğini öğrenmesi üzerine gelişen olayları anlatıyor. Böylece Larson, şükran gününü ailesiyle birlikte geçirmek zorunda kalıyor. Ancak o ortamdan sağ çıkıp çıkamayacağı şüpheli!

AĞUSTOS'TA YILBAŞI

Jung-Won otuzlu yaşlarında pençesine düştüğü amansız hastalığa rağmen günlük yaşamına devam eden, her zaman güler yüzlü olmaya çalısan bir fotoğrafçıdır. Da-rim ise yine kendisi gibi trafik memureliği yapan arkadaşıyla aynı evde yaşayan kendi halinde bir kadındır. Fotoğraflarını yaptırmak için girdiği dükkanda yeni tanıştığı Jung-won'dan çok etkilenir. Da-rim artık sık sık dükkana uğramaya başlayacaktır.

12 ÖFKELİ ADAM

Latin kökenli bir Amerikalı genç babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle birinci dereceden cinayetle suçlanır ve mahkeme önüne çıkarılır. Sanığın kaybettiğini söylediği bir bıçak cinayetin işlendiği odada bulunmuştur, mahkemeye sunduğu savunma oldukça zayıftır ve kurbanın çığlıklarını ve katilin kaçışını duyduklarını söyleyen pek çok tanık vardır, dolayısıyla dava kısa sürecek gibi görünmektedir. Sanık suçlu bulunduğu taktirde idama mahkum edilecektir.

Jüri üyeleri kararı açıklamak için odalarından döndüklerinde şaşırtıcı olmayan sonuçlar ortaya çıkar: oniki jüri üyesinden onbiri genç adam hakkında 'suçlu' hükmünde bulunmuşlardır. Sekiz numaralı jüri üyesi Davis 'suçsuz' hükmü yönünde oy veren tek üyedir.

Davis'in jüri üyelerini kararlarını tekrar düşünmeye ve eldeki kanıtları tekrar değerlendirmeye ikna etmeye çalışması esnasında her jüri üyesinin 'suçlu' kararı vermesinin arkasında aralarında yabancı düşmanlığı, kanuna aşırı güven, çoğunluğa uyma, geçmişle hesaplaşma gibi farklı kişisel sebepler olduğu ortaya çıkar.

CAN DOSTUM

Geçirdiği kazadan sonra felç olan zengin aristokrat Philippe, cezaevinden çıkmış Driss'i bakıcısı olarak işe alır. Herkes Driss'in bu iş için uygun olmayacağını düşünürken, Philippe O'na inanır ve bir şans verir. Dünya dursa yan yana gelmeyecek olan bu iki karşıt dünya görüşünün çarpışmasının ve zamanla çılgın bir dostluğa dönüşmesinin, insanı derinden etkileyen hikâyesi.

EVDE TEK BAŞINA

Ailesinden nefret eden Kevin aldığı ceza üzerine geceyi çatıkatında geçirir yalnız ertesi gün uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını farkeder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın tadını çıkarmaya başlar. Eve gözlerini dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür...

YILBAŞI SÜRPRİZİ

Noelle, özel yetenekleri olduğunu düşünen genç bir kızdır. Mucizeler gerçekleştirdiğini düşünen Noelle, küçük sevimli bir kasabada yaşar. Ancak yılbaşı arifesinde onu ve semt sakinlerini kötü bir sürpriz bekler. Düzenbaz bir müteahhit olan McKerrod, kasabaya göz koymuş ve kasaba ile ilgili planlarını gerçekleştirmek için her şeyi göze almıştır. Noelle, mutlu bir şekilde yaşadığı kasabasında hayatlarını tehdit eden acımasız McKerrod'ı durdurmaya kararlıdır. Ona bu görevinde arkadaşları da eşlik eder. Zorlu bir mücadeleye atılan genç kız ve arkadaşları, müteahhit McKerrod'ın planlarını engelleyip kasabayı içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmayı başarabilecek midir?

BARSELONA'DA BİR YILBAŞI GECESİ

Binlerce hikayenin saklı olduğu bir yılbaşı gecesi Barselona'da kahramanlarımız birbirinden farklı aşklar yaşamaktadır: Carles ve Paula, çatırdayan evliliklerini ayakta tutmanın mücadelesini verirken, Oscar hayatının aşkını arama yolunda hiç ummadığı bir limana demir atar. Bu yılbaşı Barselona sokakları birbirinden farklı aşk hikayeleriyle ısınacak.

ESARETİN BEDELİ

Şaibeli bir şekilde karısını öldürmek suçundan Shawshank hapishanesine gönderilen Andy Dufresne (Tim Robbins), burada hiç alışık olmadığı bir hayat mücadelesi vermeye başlıyor. Hapishanede tanıştığı Ellis Redding (Morgan Freeman) onun en yakın dostu oluyor ve kendi deneyimleriyle Dufresne'e mücadele gücü veriyor. Film, Stephen King'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı ve gösterildiği ülkelerde büyük ilgiyle karşılandı ve 7 dalda Oscar'a aday gösterildi.