Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı
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Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı

03.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:06

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık 2019'da gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden sonuncusu zaman aşımı süresinin dolmasına 28 gün kala ortaya çıktı. İzmir Konak şubesinden satılan biletin sahibinin, 53 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı.

TALİHLİ 53 YAŞINDA, EVLİ VE 3 ÇOCUK SAHİBİ

Yılbaşı özel çekilişinin son talihlisi de 31 Aralık'ta dolacak zaman aşımı süresine kısa süre kala ortaya çıktı. İzmir'de yaşayan talihli, genel müdürlüğe başvurarak, 20 milyon liralık ikramiyesini talep etti. İzmir Konak şubesinden satılan biletin sahibinin, 53 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Serbest meslek sahibi talihlinin aylık ortalama gelirinin 3 bin 500 lira olduğu belirtildi.

"BİLET ALDIĞIM TAMAMEN AKLIMDAN ÇIKMIŞ"

Talihli, Milli Piyango İdaresi yetkililerine, bu zamana kadar neden ortaya çıkmadığını da anlattı. Talihlinin, yılbaşı çekilişi için bilet satın aldığını unuttuğunu belirterek, "İş yerimin kira kontratı yılbaşında dolacak. Bu nedenle eski kira sözleşmemi ararken, sözleşmenin yer aldığı dosyada bileti tesadüfen gördüm. Bilet aldığım tamamen aklımdan çıkmış." bilgisini paylaştığı öğrenildi. İsminin açıklanmasını istemeyen talihli adına çek, Ziraat Bankası yetkilisine teslim edildi.

Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (10)
D: KİMSYE BEŞ KURUŞ VERDİKLERİ YOK. TAMAMMEN YALAN DOLAN. . . PARA KAZANMANIN BÖYLESİ İNANILIR GİBİ DEGİL
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SORU İŞARETİ: YIL BAŞINDA TL Yİ ÇEKİP ORTALAMA 6 TL DEN DOLAR YAPSA 3 MİLYON 333 BİN DOLAR YAPARDI BUGÜN O DOLARI BOZSA 26 MİLYON 330 BİN TL YAPARDI ADAM 6 KÜSÜR MİLYON TL ZARARDA
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HEEEE: yalanın daniskası milli piyangoya güven bitti kimse bilet almıyor bunun önüne geçmek için yapılan hile kimse yemez bu numaraları
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