SPOR Yiğit Şardan: Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum
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SPOR Yiğit Şardan: Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Yiğit Şardan: Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum"Isıran, rakibin bir oyuncusuna iki kişi basan bir Galatasaray gönlümden geçiyor""Herhangi bir teknik direktör ismi vermeyi doğru bulmuyorum""A planımız, B planımız Fatih Terim demek çok doğru bir...

SPOR Yiğit Şardan: Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum

"Isıran, rakibin bir oyuncusuna iki kişi basan bir Galatasaray gönlümden geçiyor"

"Herhangi bir teknik direktör ismi vermeyi doğru bulmuyorum"

"A planımız, B planımız Fatih Terim demek çok doğru bir şey değil"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Yiğit Şardan, "Ben herhangi bir teknik direktör ismi vermeyi doğru bulmuyorum. Galatasaray Başkanı kim olacaksa karar onun. Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak da başkanlığa yürümeyi de doğru bulmuyorum" dedi.

19 Haziran'da yapılacak Olağan Seçim Genel Kurul'da Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına aday olan Yiğit Şardan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Seçim ile ilgili görüşlerini paylaşan Şardan, "Her seçim tarihi deniyor. Tarihi olan kısmı, başkanları daha büyük zorlukların bekliyor olması. Çünkü Galatasaray iyiye değil kötüye gidiyor. Kötüye gittikçe de başkanları önemli engeller ve problemler bekliyor. Bunlarla boğuşması, bunları aşması gerekiyor" diye konuştu.

"ISIRAN, RAKİBİN BİR OYUNCUSUNA İKİ KİŞİ BASAN BİR GALATASARAY GÖNLÜMDEN GEÇİYOR"

Hayalindeki Galatasaray'ın futbol anlayışını açıklayan Şardan, yüksek enerjili bir takım istediğini söyleyerek, "Benim arzu ettiğim ve gönlümden geçen Galatasaray, ısıran, rakibin bir oyuncusuna iki kişi basan, muazzam bir enerji ile oynadığımız bir Galatasaray. Avrupa takımlarını oynarken gördüğümde bizim oynayamadığımızı fark ediyorum. Dolayısıyla belki takımın kurgusunu biraz daha gençleştirmek, biraz daha enerji ile oynayan, hırsla oynayan bir takım haline getirmemiz gerek. Bu benim şahsi görüşüm. Biz, bunun kararına teknik direktörümüzle ve futbol şubesindeki arkadaşlarımızla karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR TEKNİK DİREKTÖR İSMİ VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Teknik direktör konusunda çalışmaları olduğunu ve buna göreve geldikten sonra karar vereceklerini kaydeden Şardan, "Ben herhangi bir teknik direktör ismi vermeyi doğru bulmuyorum. Galatasaray Başkanı kim olacaksa karar onun. Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak da başkanlığa yürümeyi de doğru bulmuyorum. O yüzden ben başkan olursam bu konuya kararı o zaman vereceğiz. Biz bugün de bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem futbolcu anlamında hem de teknik direktör anlamında. Çünkü vakit çok dar. Bu süreç bize bunu mecbur ediyor" şeklinde konuştu.

"A PLANIMIZ, B PLANIMIZ FATİH TERİM DEMEK ÇOK DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL"

Mevcut diğer adayların Fatih Terim ile yola devam etmek istediklerinin hatırlatılması üzerine ise Yiğit Şardan, "Fatih hocanın adını zikrederek, 'A planımız, B planımız Fatih Terim' demek çok doğru bir şey değil. Çünkü bu bir başkanlık seçimi, teknik direktör seçimi değil. Dolayısıyla teknik direktör ismi üzerinden başkanlık seçimine hazırlanmayı doğru bulmuyorum. Fatih hocayı tanır ve severim de. Bu, benim, 19 Haziran'dan sonra netleştirebileceğim bir karardır" dedi.

SPOR Yiğit Şardan: Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum
SPOR Yiğit Şardan: Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum
SPOR Yiğit Şardan: Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum
SPOR Yiğit Şardan: Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum
SPOR Yiğit Şardan: Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak başkanlığa yürümeyi doğru bulmuyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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