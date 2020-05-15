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YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar

TCDD, koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferlerine en geç 1 Haziran'da yeniden başlayacak. Geçiş dönemi için yeni kurallar getirildi. Buna göre, trenler yarı kapasite ile çalışacak, maskesiz yolcu alınmayacak, yolcular yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek, trenlerde dezenfektan bulundurulacak. Bilet fiyatları ise aynı kalacak.

15.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:08

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık, Mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından yüksek hızlı tren (YHT) seferlerini durdurdu. TCDD Taşımacılık; YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtti. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği kaydedildi.

SEFERLER EN GEÇ 1 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Hükümet, belli bir takvim dahilinde "normalleşme" adımları atmaya başladı. AVM'ler, berber-kuaförler yeniden hizmet vermeye başlarken, YHT'lerin (Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir) ve ana hat trenlerinin ne zaman hizmete gireceği merak konusu oldu. Habertürk'ün haberine göre; TCDD, YHT seferlerine bayramın hemen sonrasında başlamayı planlıyor. Hedef, en geç 1 Haziran.

YENİ KURALLAR GETİRİLECEK

"Geçiş dönemi"nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:

- YHT'ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

- Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

- Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

- Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

- Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

ANA HAT SEFERLERİ BİR SÜRE DAHA YAPILMAYACAK

Ana hat trenler, bir süre daha sefer yapmayacak. TCDD Taşımacılık, bu konuyla ilgili de hazırlık yapıyor.

YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar

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