Yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi
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Yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi

Yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp tarafından, yetim ve öksüz çocukların yaşam standartlarını iyileştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan '2021 Yılı Şefkat Eli' projesi ile minik yüreklerin sevindirilmesine devam ediliyor.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp tarafından, yetim ve öksüz çocukların yaşam standartlarını iyileştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan '2021 Yılı Şefkat Eli' projesi ile minik yüreklerin sevindirilmesine devam ediliyor.

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve hayırsever vatandaşların destekleriyle yürütülen proje kapsamında, yetim çocuklar hayallerindeki oyuncağı mektup ile Kaymakam Mehmet Can İrdelp'e bildirdi. Kaymakamımız ile birlikte bisikletini kullanmaya başlayan ve helikopterini oynayan çocuklarımızın görülmeye değer sevinci, güzel kareler ve tatlı sohbetlerle devam etti" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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