Yeşim, kreş hizmetiyle Mısır'da da ilke imza attı

Yeşim Tekstil, Bursa'da 1988 yılında hayata geçirip devam ettirdiği kreş hizmetini Mısır'daki İsmailia tesisine de taşıdı.

Yeşim Tekstil, Bursa'da 1988 yılında hayata geçirip devam ettirdiği kreş hizmetini Mısır'daki İsmailia tesisine de taşıdı. Bursa'daki kreş birimi ile gerek sektörde gerek ülke sanayisinde öncü olan ve günümüze dek ortaya koyduğu sürdürülebilir çizgisiyle birçok platformda örnek gösterilen Yeşim'in kreş hizmeti, Mısır sanayisi ve tesisin bulunduğu üretim bölgesi için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Global firma kimliğine uygun olarak yurt dışı operasyonlarını büyüme stratejisine paralel geliştirmeye devam eden Yeşim, Jade Tekstil ile 2016 yılından bu yana Mısır'dan gerçekleştirdiği ihracatını 4 kat, istihdamı da 2.5 kat arttırarak son üç yıldır üst üste Mısır'ın en büyük hazır giyim ihracatçısı olma başarısını gösterdi.

Jade Tekstil ile bir Türk şirketinin yurt dışında tek çatı altında sağladığı en büyük istihdamlardan biri haline geldiklerini ifade eden Yeşim Grup Co CEO'su Selim Şankaya, son bir gelişme olarak halihazırda Bursa tesislerinin bir parçası olan ve Yeşim denince ilk akla gelen unsurlardan biri olan kreş hizmetlerini Mısır'daki İsmailia tesislerinde de devreye aldıklarını belirtti. Mevcut kreş biriminde 300 çocuğa hizmet vermeyi planladıklarını dile getiren Şankaya, "Kreşimiz, Mısır sanayisinde bir ilk olma özelliği taşıyor. 33 yıldır kadın çalışanlarımıza sağladığımız ücretsiz kreş hizmetimizle kadın istihdamını güçlendirmeyi önceliklendirdik. 'Kadın dostu firma' vizyonumuzun bir parçası olan bu hizmeti böylece Mısır'a da taşımış olduk. Kreş birimimizin açılışı Mısır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mohamed Mahmoud Saafan ve bakanlık yetkililerin katılımıyla gerçekleşti." diye konuştu. Şankaya şöyle devam etti:

"Kreş birimimizin inşa aşamasının tamamlanmasının ardından işletmeye alınması yaklaşık 6 ay sürdü. Buna birimin fiziki yapılanması, işe alım süreci ve bakıcıların eğitimi de dahil. Tüm yatırım sürecimiz 260 bin doları buldu. Birimimizde nihai hedefimiz 6 sınıfa sahip olmak. Kreşimize 90 günlükten 6 yaşına kadar olan tüm çocuklarımızı kabul ediyoruz. Anneler doğumdan sonraki süreçte işe döndüklerinde mesai saatleri içinde çocuklarını emzirebilecekler. Mevcut kreş birimimizle İsmailia Serbest Bölgesi'nde kreşe sahip ilk şirket olduk. Mısır genelinde de kreşe sahip ilk hazır giyim tesisiyiz. Diğer firmalar kendi içinde kreş hizmeti vermek yerine çoğunlukla ailelere ödenek sağlamayı tercih ediyor."

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği birimi de Mısır'da bir ilk"

Şankaya, Mısır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mohamed Mahmoud Saafan ve bakanlık yetkililerinin ziyareti sırasında yine tesis bünyesinde faaliyete geçirdikleri "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi" biriminin açılışını da gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu birim aracılığı ile İsmailia'da toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Şankaya, "Tesis bünyesinde hiçbir ayrımcılığa ya da istismara müsamaha gösterilmemesini amaçlayan bir yapı bu. Bu tesis Mısır'da bu konuda oluşturulan ilk birim olma özelliği ile de diğer firmalara liderlik edecek. Birimimize kadın çalışanlarımız istedikleri zaman başvurup destek alabilecekler. Bu oluşumla kadın çalışanlarımızla ilgili kariyer yönetimi dahil olmak üzere onların gelişimlerine dair birçok konuyu da ele alacağız. Global vizyonumuza uygun olarak başta Mısır'daki fabrikalarımızda olmak üzere diğer tüm tesislerimizde hayata geçirdiğimiz iyi uygulamaları, Bursa merkez tesisimizdekilerle hizalamaya çalışıyoruz. Global firma olmanın gereği budur. Bu birimde gerçekleştirilecek eğitimler, orta ve uzun vadede toplumsal fayda olarak geri dönecektir." diye konuştu.

Yeşim, bugüne kadar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışmaları ve 33 yıldan bu yana Bursa'da çalışanlarının çocuklarına ücretsiz hizmet veren kreşiyle dünya genelinde birçok yerde en iyi örnekler arasında yer almıştı. Bu çerçevede Yeşim Kreşi son olarak, geçtiğimiz hafta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Ofisi tarafından kurumlar arası iş birlikleri ile kadın istihdamını desteklemek amacıyla erken çocukluk bakımı ve eğitimi (EÇBE) uygulamalarına ilişkin yayınlanan raporda da örnek uygulama olarak gösterildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı