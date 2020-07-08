Yeşim, Covid-19 sürecindeki üretim güvenliğini belgelendirdi Dünya markalarının stratejik ortağı olarak çalışmalarını sürdüren Yeşim, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Dünya markalarının stratejik ortağı olarak çalışmalarını sürdüren Yeşim, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı'nın kriterlerini yerini getiren Yeşim, ilgili denetimden başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı. Yeşim böylece TSE yetkililerince firmanın Bursa tesisinde gerçekleştirilen ve tüm üretim alanlarını kapsayan tam günlük teknik inceleme ve değerlendirmenin ardından 1 yıl geçerli sertifikasını alarak, bu alandaki yetkinliğini de kanıtlamış oldu. Yeşim'in aldığı belge, fabrikadaki üretim hattında Covid-19 ile ilgili önlemlerin yeterince alındığını, kamu kurumlarınca yayınlanan kural ve standartlara uyulduğunu ve ilgili tüm standartların uygulatıldığını gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, Yeşim olarak Koronavirüs salgını ekseninde yaşanan hassasiyetin farkında olduklarını ifade ederek, salgının dünya kamuoyunda gündeme geldiği ocak ayından bu yana gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Firma bünyesinde oluşturdukları kriz ekibi ile hükümet kanadından gelen her türlü açıklamaya uygun adımları attıklarının ve gerekli önlemleri aldıklarının altını çizen Şankaya, "30 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında üretimimize ve tüm faaliyetlerimize ara vermiştik. Üretime ara verdiğimiz dönemde de birçok alanda önleyici tedbiri devreye alarak bu süreçte devletimizin yayınladığı genelgeler doğrultusunda ilgili tedbirleri güncelleme ve gerekli yatırımları yapma şansı bulduk. Bir süredir firma genelindeki sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkarmış bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bütçesinde ciddi revizyonlar yaparak bütçemizi yüzde 51 artırdık. Ayrıca sağlık ve personel müdürlüğümüze ayrılan yıllık bütçeyi de güncelledik. Hayata geçirdiğimiz kumaş maske üretimiyle de yaşadığımız üretim kayıplarını kısmen de olsa telafi etme şansı bulduk. Almaya hak kazandığımız Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi de üretim alanlarımızda söz konusu hassas süreci ne denli önceliklendirdiğimizin kanıtı durumunda. İlgili belgenin sağladığı güvenle yolumuza devam ediyor olacağız" diye konuştu.

Şankaya şöyle devam etti: "Yeşim Tekstil olarak 'Önce İnsan' anlayışı ile üretim yapan bir firmayız. Firma bünyesinde sürdürülebilirlik uygulamaları sistematiğinin kurulması, 25 yıl öncesinde dayanıyor. Firmamız tüm sürdürülebilirlik, çevre, sosyal uygunluk ve iş sağlığı güvenliği çalışmalarını sistematik ve KPI'larla denetlenebilir hale getirdi. Yani sahip olduğumuz alt yapı sayesinde söz konusu salgın sürecinde hayata geçirdiğimiz yeni önlemlerle sadece kendimizi revize etme ekseninde aksiyon aldık. Bu anlamda ilgili pandemi sürecine adapta olma noktasında çok zorlanmadığımızı söyleyebilirim." - BURSA

Kaynak: İHA