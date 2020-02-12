Yeşilyurt Belediyespor'un gençleri şampiyonaya hazırlanıyor

12.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:04

Malatya Yeşilyurt Belediyespor genç takımları Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor



Malatya Yeşilyurt Belediyespor U19 ve U16 takımları Malatya Amatör liglerinde gruplarını Lider olarak tamamlayarak Malatya'yı Türkiye Şampiyonası Elemelerinde temsil etmeye hak Kazandılar.



Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz yaptığı açıklamada, alınan başarıdan dolayı altyapı futbolcularını ve antrenörlerini tebrik etti. Yılmaz, "Başarılarından dolayı alt yapı hocalarımız Erdal Karakurt, Aziz Akçin, Muhsin Adem hocalarımız ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yönetim olarak altyapı takımlarımızın üstün oyun mücadelelerinden dolayı oldukça memnunuz. Genç takımlarımıza nisan ayında başlayacak Türkiye Şampiyonalarında başarılar dileriz. U15 takımımızın antrenmanını da ziyaret ettik ve hocalarımızla bir süre fikir alışverişinde bulunduk. Ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan U15 takımımızı tebrik ederek, gençlerimizden şampiyonluk sözü aldık" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA