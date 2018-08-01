Yeşilli'de "Kentsel Dönüşüm Projesi" Başladı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 501 binanın yıkımına başlandı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yeşilli Belediyesince uygulamaya geçirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Gül ve Tepebaşı mahallelerindeki riskli binaların yıkım çalışmalarını yerinde izledi.

Demir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 400 konut, 70 dükkan, 68 harabe, 2 cami, türbe, Kur'an kursu ve taksi durağı olmak üzere toplam 501 yapımının yıkılacağını söyledi.

Bu çalışmalar sayesinde çok kısa sürede çarpık kentleşmeden modern kentleşmeye doğru hızla ilerleyeceklerini kaydeden Hayrettin Demir, "Dün söylemdi, bugün eylemdeyiz. İnşallah yeni dönüşüm alanlarımızla yaşanır bir ilçe inşa edeceğiz. Modern ilçe olma yolunda adım attık." ifadelerini kullandı.

Demir, hak sahiplerinin mağdur olmaması için gayret gösterdiklerini de aktararak, şöyle konuştu:

"Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Vatandaşlarımız daha güzel bir ilçede yaşamı imkanı bulacak. Bütün hak sahipleri ile tek tek görüşeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde yaptığımız bu proje, Mardin'de bir ilk olacak. Buranın camisi ve çarşısı, yaşam alanları bile Mardin'in en güzel ilçelerden biri olacak. Etap etap başlayacağız. Önce boş ve metruk binaları yıkacağız. Bir yandan inşaatımızı yaparken, bir yandan da vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yapacağız."