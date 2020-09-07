Yeşilırmak Nehri daha temiz akacak
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Yeşilırmak Nehri daha temiz akacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Amasya'nın merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin nehir yatağı ıslahı, rüsubat temizliği ve yatak tabanının kötü görünümünün giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Yeşilırmak Nehri daha temiz akacak
07.09.2020 09:29 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:32

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Amasya'nın merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin nehir yatağı ıslahı, rüsubat temizliği ve yatak tabanının kötü görünümünün giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından Amasya'da gerçekleştirilen yatırımlarla mümbit topraklar suyla buluşturulurken, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ediliyor, derelerdeki taşkın riskleri azaltılıyor.

Bu bölgedeki çalışmalarla Yeşilırmak Nehri de temizlendi. Çalışmalarda, 1 ekskavatör, 1 dozer, 1 greyder, 1 treyler, 4 kamyon, 1 akaryakıt tankeri ile görevli mühendis, tekniker, teknisyen, operatör, şoför dahil toplam 16 DSİ personeli görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, "Amasya'nın merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin 5 kilometrelik kısmında, nehir yatağının ıslahı, rüsubat temizliği ve yatak tabanının kötü görünümünün giderilmesi amacıyla idari imkanlarla yürütülen çalışmalar tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Yıldız, nehrin temiz akması ve şehir içindeki yatağının iyi görünmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ile peyzaj faaliyetlerinin kent halkının büyük beğenisini kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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