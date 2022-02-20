Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı - Haberler
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Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Spor
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Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı

Avustralya'daki bir ragbi müsabakasında yeşil sahalarda ender yaşanacak, hatta görülmemiş bir olay meydana geldi. Ragbi oyuncularından Andre Niko'nun mücadele sırasında şortu düştü. Bu anlarda hemen karşı tarafta olan bir kadın taraftar da ilginç görüntüye şahitlik etmek zorunda kaldı.

Avustralya'daki Cairns Barlow Park'ta gerçekleşen ragbi mücadelesine, oyunculardan Andre Niko'nun şortunun düşmesi damga vurdu. Niko, elindeki topla gole gittiği sırada rakip oyunculardan biri geldi ve Niko'ya müdahale etmek istedi. Ancak aşırı müdahale nedeniyle Niko'nun şortu düştü.

KADIN TARAFTARIN AĞZI AÇIK KALDI

Bu sırada hemen karşı tarafta mücadeleyi takip eden kadın taraftar da şahit olduğu durum nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kızın olay karşısında ağzının açık kaldığı görüldü.

DİĞER TARAFTARLAR DA KAHKAHA ATTI

İlginç durum karşısında diğer taraftarlar da kendilerini gülmekten alamadı. Mücadeleyi anlatan spiker ise söz konusu anları, "işte her ortaya saçıldı" sözleriyle özetledi.

İşte o anlar:

Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı

Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Avustralya, Ragbi, Spor, Haberler

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