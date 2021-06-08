Yeşil bölgesindeki alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
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Yeşil bölgesindeki alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Yeşil bölgesindeki alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi'nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ulaşımda yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı asfalt, tretuvar ve parke çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın en gözde turizm bölgeleri arasında yer alan Yeşil Mahallesi'ndeki yol yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmalar kapsamında 13. Yeşil Sokak ve bağlantılı sokaklardaki parkeler tek tek sökülürken yaklaşık 4 bin metrekare alanda işlevini yitiren taşların yerine yenileri yerleştiriliyor. Bölge halkı tarafından büyük memnuniyet duyulan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

'SOKAKLAR VE CADDELER ŞEHİRLERİN VİTRİNİDİR'

İlçede kent estetiğine uygun düzenlemeler gerçekleştirirken sokak ve caddelerin modern kimliğe bürünmesi için bu noktada birçok uygulamaya imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde hemşehrilerimize kalite standartları en yüksek hizmeti sağlamak için çalışıyoruz. Sokaklar ve caddeler şehirlerin vitrinidir. Şehrimizde kent estetiğine uygun düzenlemeler gerçekleştirirken sokak ve caddelerin modern kimliğe bürünmesi için bu noktalarda düzenleme yapıyoruz. Bursa deyince aklımıza gelen bölgelerden bir tanesi de Yeşil Külliyesi ve çevresi. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak bu bölgedeki alt yapı çalışmalarını yeniliyoruz. Burası yaklaşık 1 buçuk kilometrelik bir hat. Bölgede 2800 metre bordür döşemesi ve 4 bin 500 metrekare de parke döşemesi gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmalarla hem Yeşil Sokağımızın tamamı hem de bu sokağa bağlı diğer yollar bölgemize yakışır bir hal almış olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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