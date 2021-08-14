Yeşil altında hasat zamanı
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Yeşil altında hasat zamanı

Yeşil altında hasat zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'Yeşil Altın' diye tabir edilen Antep fıstığında hasat başladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'Yeşil Altın' diye tabir edilen Antep fıstığında hasat başladı. Antep fıstığı hasadında "yok yılı" olması nedeniyle çiftçi düşük rekoltenin üzüntüsünü yaşıyor

Fıstığın başkenti Gaziantep'te Baklavalık yeşil fıstık hasadı başladı. İşçiler tahta merdiven yardımıyla ağaçlardaki fıstıkları yere serilen çadırlara üzerine dökerek traktörlere boşaltılıyor. Bu sene yok yılı olan fıstıkta çiftçiler, girdi maliyetinden şikayetçi olurken, fiyatların ise geçen seneye göre çok artmadığını söyledi.

"Bu yıl yok yılı"

Nizip zeytin ve Antep Fıstığı Üreticiler Birliği Derneği Başkan yardımcısı ve çiftçi Kasım Böler fıstıkta yok yılını yaşadıklarını ifade ederek, "35 yıldır Antep fıstığı üreticisiyim. Nizip'te malumunuz Antep fıstığında var ve yok yılı olur. Bu yıl yok yılımız. Sezon 10 gündür başladı. Tahmin ediyorum bu hafta sonu baklavalık yeşil fıstığın sezonu bitecek" dedi.

"Fiyat 21 TL civarında"

Baklavalık yeşil fıstığın kilosunun bu sene 21 TL civarında olduğunun altını çizen Böler, "Bu yıl ürün fiyatlarımız çok fazla değişmedi. Sezon açılışı 24.5'tan yaş kabuklu boz fıstık başladı. Bugünkü borsa fiyatımız 21-21.5 lira. Şu anki ürün baklavada kullanılıyor. Bundan 10 gün sonraki fıstık kavurmalık olacak. Bu sene yok yılı" şeklinde konuştu.

"Sulama projelerinin bir an önce bitirilmesini istiyoruz"

Sulama projelerinin bir an önce bitirilmesini isteyen Çiftçi Böler, "Çiftçilerin en büyük sıkıntısı girdi fiyatının yüksekliği. Gerek tarım ilaçları gerek gübreler, gerekse mazot girdi fiyatlarımız, sulama olan yerlerde su fiyatları ve elektrik fiyatlarımız çok arttı. Yani çiftçi olarak borsada lisanlı depoculuğu da desteklemeyi düşünüyoruz. Dünya sistemi lisanlı depoculuk üzerine çalışıyor. Şu anda yıllık yağışlarımız çok azaldı. Küresel ısınmadan dolayı 5 derece sıcaklık farkları oluştu. Bundan dolayı sulama projelerinin bölgemizde bir an önce bitirilmesini devletimizden talep ediyoruz ve girdi maliyetlerimiz konusunda da Avrupa'nın kullandığı ucuz mazot ya da renkli mazot kullanmak istiyoruz çiftçi olarak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yeşil altında hasat zamanı
Yeşil altında hasat zamanı
Yeşil altında hasat zamanı
Yeşil altında hasat zamanı
Yeşil altında hasat zamanı
Yeşil altında hasat zamanı
Yeşil altında hasat zamanı
Yeşil altında hasat zamanı
Yeşil altında hasat zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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