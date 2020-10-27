Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü

27.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:06

Trabzon'da tezgahlarda üç gün önce kilosu 40 TL'den satılan hamsinin bugün itibariyle kilosu 15 TL'ye indi. Marmara hamsisinin yerine bölgede yeni yeni avlanmaya başlayan hamsinin tezgahlara gelmesi ile fiyatı 15 TL'ye gerilerken, tezgahlar yerli hamsi ile şenlendi.

Palamut avının son dönemde düşüşe geçmesi ile birlikte beklenen hamsi avı da başladı. Bu sezon hamsinin erken geldiğini belirten balıkçı esnaflarından Samet Bayram, bu sezon hamsinin bol olacağını düşündüklerini ifade ederek "Karadeniz'in yerli hamsisi, Trabzon açıklarında avlandı. İnşallah bu sene bol olacak. İlk çıktığında fiyatı yüksekti ancak şimdi bol olunca fiyatı 15 TL'ye düştü. Hamsi bu sene erken geldi. Geçen sene pek yoktu daha az idi. Bu sene bol olacak vatandaş da ucuz hamsi yiyecek inşallah. Sezon güzel başladı, inşallah hamsi de bol çıkarsa hem bizim için hem de vatandaş için iyi olacak. Biraz daha bol olduğu zaman fiyatı daha da düşer. Böyle devam ederse kilosu 7,5-10 TL'ye kadar düşer" dedi.

Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü

"FİYATLAR UYGUN OLURSA BOL BOL YİYECEĞİZ"

Vatandaşlardan İhsan Şubaşı da bu sene ilk kez hamsi aldığını belirterek "Bu sene ilk kez hamsi alıyorum. Hamsiyi çok seviyoruz, inşallah bu sene bol bereketli geçer. Fiyatlar uygun olursa bol bol hamsi yiyeceğiz inşallah. Fiyatı yeni çıkması dolayısıyla uygun sayılır. 3-4 gün önce fiyatı çok yüksekti almamıştım şu an 15 TL'yi görünce aldım" diye konuştu.

Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Arkadaşından aldığı hatalı basım 100 TL'yi 70 bin TL'ye satıyor
Arkadaşından aldığı hatalı basım 100 TL'yi 70 bin TL'ye satıyor
Gül çiçeği için 7.35 TL fiyat belirlenen gül üreticisi dekar başına destek bekliyor
Gül çiçeği için 7.35 TL fiyat belirlenen gül üreticisi dekar başına destek bekliyor
Sanayicilere 15 milyon TL'lik kaynak
Sanayicilere 15 milyon TL'lik kaynak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Işın Karaca Şevket Çoruh Hatice Çarpar
Spor Babel Podolski Malcolm Thomas Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 12:06:24. #1.14#
title