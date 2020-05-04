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Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor

Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
04.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:50

Türkiye'nin bor katkılı yerli ve milli dezenfektanı Borel'in ham maddesi olan etil alkolün büyük bir kısmı Amasya Şeker Fabrikası bünyesinde bulunan alkol fabrikasından alınıyor.

Anti bakteriyel özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen yerli ve milli borlu el dezenfektanı Borel'in ham maddesi olan etil alkolün büyük bir kısmı Amasya Şeker Fabrikası bünyesinde bulunan alkol fabrikasından karşılanıyor.

"BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ"

Özellikle medikal sektörde paketle işlemine geçtiklerini ve bunun Türkiye'de ilk olduğunu belirten Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, "Paketleme ünitesi yerli, bidonu, logosu, işçisi ve ham maddesi yerli olan alkol fabrikamızın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile satışa sunularak seri üretime geçen yine yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesi olan etil alkol ihtiyacını en yüksek miktarda karşılıyor olması bizler için gurur vericidir" dedi.

Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesi Amasya'dan alınıyor

"730 BİN LİTRE ALKOL VERDİK"

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile birlikte üretim kapasitelerinin arttığını ifade eden Saatcı, "96-1 etil alkolü biz üretiyoruz. Bununla birlikte Türkiye'de yine Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız, özel hastanelerimiz ve üniversite hastanelerimize yaklaşık 730 bin litre paketli alkol verdik. İçerisinde bulunduğumuz süreçte yüzden fazla firma ile tanıştık. Bunlardan en önemlileri Eti Maden ile (Milli Savunma Bakanlığı) Barutsan'dır. Tekel kesinlikle oluşturmuyoruz. Temmuz ayının sonuna kadar üretimimiz devam edecektir. İlgili mühendislerimizin ve birimlerimizin çalışmaları ile bundan sonraki süreçte hedefimiz fabrikamızın bir yıl üretim gerçekleştirmesidir. Ülkemize, yöresine, çiftçisine katma değer sağlaması bakımından kazan ve türbin çalışmalarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.

Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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