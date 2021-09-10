Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü
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Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü

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Cep telefonunda başlatılan yerli üretim hamlesi ile Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo, Realme, Tecno Mobile gibi ünlü markalar Türkiye'de üretime başladı. Atılan adım meyvelerini vermeye başlarken, giriş seviyesi cep telefonlarının Türkiye'deki fiyatı yarı yarıya düştü.

Türkiye'de yerli cep telefonu üretim hamlesi tam gaz devam ediyor. Markalar üretimlerini geliştiriyor. En büyük üreticilerden Samsung da kendi tesisinde üretim yapmaya başladı.

İstanbul Esenyurt'ta Sunny markasına sahip Atmaca Elektronik'in tesisinde üretim yaptıran markanın, ağustos sonu itibariyle kendi üretim tesisine geçtiği öğrenildi. Atmaca Elektronik ise, bu tarihten sonra marka için yarı mamul üretimi yaparak tedarikçisi olmaya devam ediyor.

YILDA 3 MİLYON TELEFON ÜRETECEK

Tekirdağ Çerkezköy'de Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 15 bin metrekarelik fabrika kuran Samsung, 500 kişiye de istihdam sağlıyor. Bu sayının zamanla bine çıkarılacağı belirtiliyor. Samsung'un A serisindeki bütün telefonların üretimleri bu merkezde yapılıyor. Bu tesiste 3 milyondan fazla telefon üretilmesi planlanıyor. Samsung'un cep telefonu piyasasındaki pazar payı yüzde 40'larda.

FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ

Türkiye'de Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo, Realme, Tecno Mobile gibi markalar üretim başlattı. Milliyet'te yer alan habere göre, yerli üretim hamlesi sonrasında giriş seviyesi cep telefonlarının Türkiye'deki fiyatları yarı yarıya düştü. Pazarda satılan modellerin yarıdan fazlası yerli üretim. Türkiye'de 200 doların altında ithal edilen telefonlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu da telefonların 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için maliyetler düşüyor.

HEDEFTE İHRACAT VAR

Şu anda fabrikada sadece iç pazar için üretim yapılıyor. İleride bölgedeki diğer ülkeler için de üretim yapılabilecek. Samsung bu fabrikada ağırlıklı giriş ve orta segmentteki A serisi telefonlarını üretecek. Samsung'un Galaxy A serisinde yer alan telefonları A21, A30, A70, A80 gibi modellerinin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Şu anda giriş ve orta segment modelleri ülkemizde üretilse de üst segment modellerin üretimi için de gerekli teknolojiye sahip olunduğu belirtiliyor.

12 MİLYON ADETLİK PAZAR

Türkiye'de cep telefonu pazarının yıllık adetsel büyüklüğü 11-12 milyon adet civarında. Bunun bir milyonu yurtdışından yolcu beraberinde getiriliyor. Pazarda en çok satan üç marka Samsung, Xiaomi ve Huawei şeklinde sıralanıyor. Türkiye'de önceden 2 yıl olan telefon değiştirme sıklığı 4 yıla çıkmış durumda.

Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü
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Haber Yorumları (1)
REKLAM FRAGMAN: Yazık. Çi'den bile daha ucuz işçilik Türkiye'de. Eskiden Çin'e acırdık bir avuç pirince çalışıyorlar diye!
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Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü - Haberler Ekonomi
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