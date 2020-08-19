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Yerli teknoloji şirketi, EMEA Bölgesi'nin en hızlı büyüyen 20'nci şirketi oldu

Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2019 listesi açıklandı.

Yerli teknoloji şirketi, EMEA Bölgesi'nin en hızlı büyüyen 20'nci şirketi oldu
19.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:43

Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2019 listesi açıklandı. Yerli teknoloji şirketi Bulutistan, EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen 20'inci, Türkiye'nin ise birinci teknoloji şirketi oldu.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2019 listesi açıklandı. Türkiye'den yalnızca 21 şirketin girmeye hak kazandığı listede yüksek performanslı bulut hizmetleri sunan yerli teknoloji şirketi Bulutistan, euro kuru üzerinden gösterdiği 50 kat büyüme ile EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen 20., Türkiye'nin ise birinci teknoloji şirketi olarak yer aldı. Bulutistan, yüksek performanslı ve ilgili regülasyonlara uyumlu katma değerli bulut hizmetleri ile Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2019 Programı'nda da son dört yıllık gelir rakamındaki yüzde 9682'lik büyüme ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirket seçilmişti.

"İstikrarımızın bir göstergesi"

Yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan bir teknoloji şirketi olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmenin ve dünya çapında pek çok teknoloji şirketini geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bulutistan Kurucu Ortağı Begim Başlıgil "Alanında uzman ekip arkadaşımız ve birlikte hareket ettiğimiz stratejik çözüm ortaklarımızla 100 kişilik deneyimli bir bulut bilişim platformu olmak çokça emek ve özveri gerektiriyor. El birliğiyle bunu başardığımızı bir kez daha kanıtlandığımıza ve hem ülkemize hem de dünya örnek teşkil edecek, kararlı bir profil çizdiğimize inanıyoruz. Son olarak yer almaya hak kazandığımız EMEA bölgesini kapsayan bu liste de istikrarımızın bir göstergesi" şeklinde konuştu.

"TürkCorn olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

Şirketin değerini 1 milyar dolar ve üzerine taşıyarak hedefledikleri "unicorn şirket" olma yolunda hızla ilerlediklerinin de altını çizen Begim Başlıgil, "Günümüzde pandemi sebebi ile yeni normallerin oluşmaya başlaması ve özellikle şirketlerin dijital dönüşümünün kaçınılmaz şekilde hızlanması, bulut bilişim servislerini bu sürecin tam merkezine getirdi. Bu potansiyeli en iyi şekilde kullanan teknoloji şirketlerinin Türkiye'den de bir unicorn çıkarması an meselesi. Biz Bulutistan olarak, son 4 yılın en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olmayı başardık ve TürkCorn olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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