Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak

2022 sonunda banttan indirilmesi planlanan yerli otomobilde heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Park'ta test edilen yerli otomobilde çalışmalar hız kesmiyor.

DENEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yerli otomobilin farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde deneme süreci devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yapılan testlere ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

TOGG paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."

DÜNYA DEVİ FARASİS YATIRIMA GELİYOR

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, dünyaca ünlü pil üreticisi Farasis'in yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacağını söyledi. Varank, TOGG ile FARASİS'in 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacağını bildirdi.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.

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