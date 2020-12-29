Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretimi için geri sayım sürerken, önemli bir aşama için daha imzalar atıldı. Fabrikanın Gemlik Tesisi'nin üst yapı inşaatını Türk müteahhitlik sektörünün önde gelen firmalarından Yapı Merkezi gerçekleştirecek. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Türkiye'nin vizyon projesinin fabrika binasını hayata geçirmenin kendileri için büyük bir şeref olduğunu söyledi. Projenin ortaklarıyla uyumlu bir şekilde çalışarak, süreci hedeflenen sürede tamamlayacaklarını belirten Arıoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemiz için büyük önem taşıyan projede, teknolojik bir bina yapmak bize nasip oldu. Bu bizim için büyük itibar anlamına geliyor. Orada belirlenen bir proses var. Binayı o prosese uygun yapıp vaktinde teslim edeceğiz. Elektronik ortamda yapılan ihaleye 16 firma katıldı, kazanan biz olduk."

OCAKTA YATIRIM BAŞLIYOR

Ocak ayıyla birlikte hemen çalışmaların başlayacağını söyleyen Arıoğlu, "Ekibimiz çok iyi organize oldu. Hemen yatırımı başlatacağız. İlk etapta çalışanların kullanacağı yemekhaneler ve yatakhaneler gibi kısımlar hayata geçirilecek" dedi. Yatırımın istihdama da büyük katkı sağlayacağını kaydeden Arıoğlu, şu bilgileri verdi: "İnşaatın pik döneminde aynı anda 1.500 kişi çalışacak. Ortalamada ise 900 kişi çalışacak. Toplam süreçte ise söz konusu yatırım 5 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak."

BMW İÇİN REFERANS OLUR

Altyapı firması olarak algılanmalarına rağmen teknolojik bina yapımında da önemli bir tecrübeye sahip olduklarını söyleyen Arıoğlu, "212 ve Marmara Forum ile alışveriş merkezi tecrübemiz var. Ayrıca Novartis ve Roche için ilaç fabrikası yaptık. Bunun yanı sıra Four Seasons otelini de biz yaptık" şeklinde konuştu.

2020'nin başında BMW'nin Macaristan'da yapacağı fabrika için de ihale sürecine girdiklerini söyleyen Arıoğlu, şu bilgileri verdi: "Hazırlık sürecinde elektrikli araç üretilecek fabrikayla ilgili ciddi bir tecrübe edindik. O proje pandemi nedeniyle durdu ama hâlâ takibimizde. Bu tesis bizim için o ihalede ciddi bir referans olacaktır."

DEV PROJELERİN MÜTEAHHİDİ

Son olarak TOGG'un Gemlik'teki üretim tesislerinin fabrika binasının yapım işini üstelenen Yapı Merkezi, Türkiye'de de birçok önemli projeye imza atan bir firma. Dünyanın deniz altından geçen ilk iki katlı karayolu tüneli olma özelliği taşıyan Avrasya'nın müteahhitliğini yapan şirket, Türkiye'nin gurur projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yatırımcıları arasında bulunuyor. Arıoğlu, yatırımı devam eden Yerköy-Sivas Hızlı Tren Hattı Projesi yatırımının ocak ayı sonunda biteceği bilgisini verdi.

1 MİLYAR DOLARLIK YILLIK CİRO

20 Ağustos'ta yayımlanan 'ENR 2020 - En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde, 78. sırada, global listede ise 182. sırada yer alan Yapı Merkezi, halen 9 ülkede önemli projeler hayata geçiriyor. Yıllık cirolarının 1 milyar doların üzerinde olduğu bilgisini veren Başar Arıoğlu, "Ciromuzun yüzde 85'i yurtdışı projelerimizden geliyor. Altyapıda demiryolu, tünel ve köprülere konsantre olan bir firmayız. Halen Tanzanya, Etiyopya, Senegal ve Suudi Arabistan'da demiryolu yatırımlarımız devam ediyor. Tanzanya'daki projemizin büyüklüğü 2.5 milyar dolar, Etiyopya'dakinin ise 1.7 milyar dolar" dedi. (Sabah)