Zümra Ağdağ, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Zümra Ağdağ, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Aslı Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Zümra Ağdağ, 40 Kg Kumite kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Antrenörü Akif Doğan ile birlikte yoğun emek sarf eden sporcu, takdir topladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Aslı Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Zümra Ağdağ, Minikler 40 Kg Kumite kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Zümra Ağdağ, antrenörü Akif Doğan ile birlikte yoğun emek ve disiplinli çalışmanın karşılığını bu önemli derece ile aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katıldığı organizasyonda gösterdiği üstün performans takdir topladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuz Zümra Ağdağ'ı ve antrenörümüz Akif Doğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gençlerimizi spora teşvik etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 harfli zincir marketlerde satılan dev et markası konkordato ilan etti

3 harfli zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.