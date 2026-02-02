Haberler

Zonguldak'ta 'İlk Evim' heyecanı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Zonguldak'ta yapılacak konutların hak sahipleri, 3 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek kura töreniyle belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi"nde Zonguldak etabı için geri sayım başladı. Kent genelinde binlerce vatandaşın başvuru yaptığı ve büyük bir merakla beklediği kura çekilişi, 3 Şubat 2026 Salı günü (yarın) gerçekleştirilecek.

Hak sahipliği belirleme kura töreni, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de başlayacak. Kura çekimi öncesinde Bakan Murat Kurum imzasıyla yayınlanan davet mesajında, tüm vatandaşlar bu tarihi ana tanıklık etmeye çağrıldı. Davetiyede, "Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un hak sahiplerini belirleme kura çekiliş törenine teşriflerinizi dilerim" ifadelerine yer verildi.

Noter huzurunda yapılacak çekilişle, Zonguldak merkez ve ilçelerinde yapılacak konutların yeni sahipleri isim isim okunacak. - ZONGULDAK

- ZONGULDAK
